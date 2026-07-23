ТАСС: в Крыму изъяли почти 100 мопедов и мотоциклов за езду в ночное время

Правоохранительные органы Крыма изъяли 92 единицы мототехники с 17 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД региона. С этого дня в регионе ограничено передвижение на мотоциклах в ночное время — с 22:00 до 06:00 мск.

О том, что сотрудники ДПС выявили 92 нарушителя, ведомство сообщило еще на прошлой неделе. Источник ТАСС уточнил, что во всех случаях транспортное средство изымали.

Ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков и другой мототехники в регионе ввели для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Местные власти считают, что шум от них схож со звуком беспилотников, что мешает силам ПВО отражать украинские атаки. В первый же день действия запрета Госавтоинспекция забрала на штрафстоянку 59 мотоциклов.