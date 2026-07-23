ТАСС: в Крыму изъяли почти 100 мопедов и мотоциклов за езду в ночное время
Правоохранительные органы Крыма изъяли 92 единицы мототехники с 17 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД региона. С этого дня в регионе ограничено передвижение на мотоциклах в ночное время — с 22:00 до 06:00 мск.
О том, что сотрудники ДПС выявили 92 нарушителя, ведомство сообщило еще на прошлой неделе. Источник ТАСС уточнил, что во всех случаях транспортное средство изымали.
Ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков и другой мототехники в регионе ввели для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Местные власти считают, что шум от них схож со звуком беспилотников, что мешает силам ПВО отражать украинские атаки. В первый же день действия запрета Госавтоинспекция забрала на штрафстоянку 59 мотоциклов.
Ограничения на передвижение мототехники в Крыму, введенные Сергеем Аксеновым с 17 июня, изначально начинали действовать с 20:00, но позже это время было сдвинуто до 22:00. Власти Крыма ранее заявляли, что начнут конфисковывать мототехнику за шум во время оповещений о воздушной тревоге или при атаках БПЛА, объясняя это тем, что шум мотоциклов может использоваться как прикрытие для дронов. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что правовые механизмы конфискации будут определены в виде отдельного закона или специального распоряжения, и призвал родителей разъяснять детям ответственность за такие действия в условиях, как он выразился, «состояния войны».
Мотивы для введения таких мер заключаются в обеспечении общественной безопасности, охране военных, важных государственных и специальных объектов, а также в том, что шум от мототранспорта мешает силам ПВО выявлять и отражать атаки украинских беспилотников. При этом власти Крыма отказались от использования сирен для оповещения о воздушной тревоге из-за слишком частых пролетов БПЛА, чтобы избежать круглосуточного звучания сирен, и вместо этого используют СМС-оповещения и уведомления на ресурсах МЧС России. После Крыма аналогичные ограничения на передвижение мототранспорта по ночам и во время воздушных тревог были введены и в Севастополе с 22 июня.