В Крыму введут ограничения на передвижение мототехники

В Крыму введут временные ограничения на использование мототехники в вечернее и ночное время. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, ограничения на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники начнут действовать с 20:00 до 6:00 с 17 июня и до особого распоряжения. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

«Основная цель принимаемых мер — обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов»,— объяснил логику принимаемого решения господин Аксенов.

Он также сообщил, что контролировать вопрос исполнения этого указа будет министерство внутренних дел Крыма.

Ранее советник главы РК Олег Крючков заявил, что на полуострове планируют конфисковывать мототехнику за шум во время оповещений о воздушной тревоге или при атаках БПЛА. Причины отказа властей Крыма от использования сирен на территории полуострова он объяснил слишком частыми пролетами БПЛА, отметив, что если их включать постоянно, то местным жителям придется слушать ее почти круглосуточно. Вместо этого было принято решение использовать систему СМС-оповещений и уведомления на ресурсах МЧС России.

Александр Дремлюгин, Симферополь