Иран заявил об ударах по объектам ПВО и ПРО США в Иордании

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке, включая Иорданию, являются частью эскалации начавшегося 8 июля 2026 года конфликта между США и Ираном. Началом конфликта послужило обвинение США в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в атаках на суда в Ормузском проливе. В ответ на эти атаки и последующие удары американской армии по южным иранским регионам, Иран заявил о возобновлении атак на американские базы.

В ходе обмена ударами иранская сторона атаковала американские объекты в нескольких странах, таких как Иордания, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. Среди атакованных целей были ремонтные базы для вертолетов, ангары для самолетов, командные центры управления БПЛА, склады ракет, резервуары с топливом. В ответ на удары США и Израиля в марте 2026 года, КСИР также заявил о массированных ударах по Израилю и по американским базам в регионе.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании, который был подписан в июне 2026 года и должен был стать основой для мирных переговоров, однако соглашение о прекращении огня было временно расторгнуто. США уведомили Конгресс о возобновлении боевых действий, а Иран продолжил наносить удары, подчеркивая, что это ответные меры на агрессию США.