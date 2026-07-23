Иран заявил об атаке на американские военные базы в Катаре и Кувейте
Вооруженные силы Ирана нанесли с помощью беспилотников удары по трем военным базам США в регионе. Об этом сообщает Fars со ссылкой на иранскую армию.
Согласно заявлению КСИР, были поражены склады боеприпасов на военной базе в столице Катара Дохе, а также несколько целей в Кувейте: хранилища боеприпасов на базе Арифджан и топливные баки на авиабазе Али-аль-Салем.
Сегодня ночью Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой волны ударов по Ирану. Атаки происходят уже двенадцать дней подряд.
Эскалация между Ираном, США и Израилем началась 28 февраля 2026 года с военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ на эти действия Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал наносить удары по американским военным базам в регионе Персидского залива, включая объекты в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ. США, в свою очередь, атаковали иранские ядерные объекты и военную инфраструктуру, в частности, места хранения ракет, беспилотников и береговые пункты наблюдения. Ударам также подверглись несколько городов Ирана, включая Тегеран и Исфахан, где расположены ядерные объекты.
Иран считает американские военные базы законными целями, особенно в случае нападения США или использования этих баз для ударов по Ирану. США постоянно усиливают давление, угрожая бомбардировками стратегических объектов, включая электростанции и мосты, если Иран не пойдет на переговоры. Параллельно вводятся экономические санкции, например, заморозка криптовалютных активов, связанных с Центральным банком Ирана. Эти действия США, по мнению Ирана, нарушают ранее заключенные соглашения о перемирии, в частности, "Исламабадский меморандум о взаимопонимании", который предусматривал 60-дневное прекращение огня и открытие Ормузского пролива. Однако США также обвиняют Иран в нарушении перемирия, ссылаясь на инциденты в Ормузском проливе.
В целом, конфликт характеризуется взаимными обвинениями в нарушении перемирия, обменом ударами по военным объектам и инфраструктуре, а также угрозами дальнейшей эскалации. Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, и обе стороны демонстрируют готовность к продолжению боевых действий, несмотря на призывы к мирному урегулированию со стороны других стран.