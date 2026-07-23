Иран заявил об атаке на американские военные базы в Катаре и Кувейте

Вооруженные силы Ирана нанесли с помощью беспилотников удары по трем военным базам США в регионе. Об этом сообщает Fars со ссылкой на иранскую армию.

Согласно заявлению КСИР, были поражены склады боеприпасов на военной базе в столице Катара Дохе, а также несколько целей в Кувейте: хранилища боеприпасов на базе Арифджан и топливные баки на авиабазе Али-аль-Салем.

Сегодня ночью Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой волны ударов по Ирану. Атаки происходят уже двенадцать дней подряд.