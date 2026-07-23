В Башкирии после атаки БПЛА загорелся промышленный объект
Власти Башкирии сообщили о последствиях ночной атаки беспилотников в регионе. По данным госкомитета республики по ЧС, был поврежден промышленный объект. Никто не пострадал.
«Отражена террористическая атака вражеских беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе, — заявили в комитете. — Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют».
Другие подробности не приводятся.
За ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 223 БПЛА, сообщало Минобороны. Из-за ударов ВСУ в Крыму погиб один человек, четверо пострадали. В Воронежской области погиб ребенок, ранения получили несколько человек. В Туле обломки дрона упали на балкон многоэтажки. В Ульяновской области был атакован объект ТЭК.
Атаки беспилотников на промышленные объекты и объекты ТЭК в российских регионах происходят регулярно. Подобные инциденты фиксировались в Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской, Тульской, Ярославской, Калужской, Смоленской и Ставропольском крае. В этих случаях часто сообщается о возгораниях на предприятиях, повреждениях инфраструктуры, но, как правило, без пострадавших или с небольшим количеством пострадавших. Например, в январе 2026 года промышленный объект загорелся в Ельце после падения БПЛА, также в Липецкой области происходило возгорание на территории промышленного объекта в Усманском округе. В мае 2026 года БПЛА ударил по промышленному объекту в Ярославской области, вызвав пожар.
В ряде случаев атаки БПЛА приводили к более серьезным последствиям. Например, в ноябре 2025 года в Новороссийске после массированной атаки пострадал контейнерный терминал НУТЭП, нефтебаза и несколько жилых домов, а в Мичуринске Тамбовской области после атаки БПЛА на промышленном объекте пострадали три человека. В январе 2025 года в Энгельсе Саратовской области при тушении пожара на промышленном предприятии, возникшего после атаки БПЛА, погибли два сотрудника МЧС. Также атаки могут приводить к временным ограничениям работы аэропортов.