В Башкирии после атаки БПЛА загорелся промышленный объект

Власти Башкирии сообщили о последствиях ночной атаки беспилотников в регионе. По данным госкомитета республики по ЧС, был поврежден промышленный объект. Никто не пострадал.

«Отражена террористическая атака вражеских беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе, — заявили в комитете. — Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют».

Другие подробности не приводятся.

За ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 223 БПЛА, сообщало Минобороны. Из-за ударов ВСУ в Крыму погиб один человек, четверо пострадали. В Воронежской области погиб ребенок, ранения получили несколько человек. В Туле обломки дрона упали на балкон многоэтажки. В Ульяновской области был атакован объект ТЭК.