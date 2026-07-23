Глава ЕК раскрыла содержание согласованного 21-го пакета санкций против России

Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, подтвердила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее СМИ сообщили, что пакет утвержден в урезанном варианте из-за отсутствия консенсуса среди членов ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Alina Smutko / Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Приветствую решение по 21-му пакету санкций против России. Пока Украина наращивает военный потенциал, наши санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России», — заявила в X госпожа фон дер Ляйен.

По ее словам, в новый пакет санкционных мер вошли следующие предложения:

еще 32 российских банка внесут в «черный список»,

также санкции введут против криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью,

корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год (чтобы Россия не получала выгоду от колебаний нефтяных цен, пояснила глава ЕК),

санкции введут против судов «теневого флота».

«И мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС», — добавила Урсула фон дер Ляйен.