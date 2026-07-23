Глава ЕК раскрыла содержание согласованного 21-го пакета санкций против России
Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, подтвердила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее СМИ сообщили, что пакет утвержден в урезанном варианте из-за отсутствия консенсуса среди членов ЕС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Alina Smutko / Reuters
«Приветствую решение по 21-му пакету санкций против России. Пока Украина наращивает военный потенциал, наши санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России», — заявила в X госпожа фон дер Ляйен.
По ее словам, в новый пакет санкционных мер вошли следующие предложения:
- еще 32 российских банка внесут в «черный список»,
- также санкции введут против криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью,
- корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год (чтобы Россия не получала выгоду от колебаний нефтяных цен, пояснила глава ЕК),
- санкции введут против судов «теневого флота».
«И мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС», — добавила Урсула фон дер Ляйен.