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Глава ЕК раскрыла содержание согласованного 21-го пакета санкций против России

Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, подтвердила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее СМИ сообщили, что пакет утвержден в урезанном варианте из-за отсутствия консенсуса среди членов ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Alina Smutko / Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Приветствую решение по 21-му пакету санкций против России. Пока Украина наращивает военный потенциал, наши санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России», — заявила в X госпожа фон дер Ляйен.

По ее словам, в новый пакет санкционных мер вошли следующие предложения:

  • еще 32 российских банка внесут в «черный список»,
  • также санкции введут против криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью,
  • корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год (чтобы Россия не получала выгоду от колебаний нефтяных цен, пояснила глава ЕК),
  • санкции введут против судов «теневого флота».

«И мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

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