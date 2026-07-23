Reuters: послы стран ЕС не смогли договориться о 21-м пакете санкций

Послы стран Евросоюза не смогли вчера согласовать содержание 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

По словам собеседника агентства, главным препятствием для принятия документа стала Греция. В частности, Афины потребовали смягчить ранее согласованные ограничения на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Дипломаты встретятся снова сегодня, отметил источник.

Вчера Politico со ссылкой на источники писало, что у властей ЕС после реализации предыдущих мер больше не осталось простых целей для включения в новый пакет. Некоторые пункты в проекте уже были изменены или полностью исключены из-за разногласий между странами.

Ожидается, что новый список ограничений против России будет включать санкции против компаний в сфере производства БПЛА, временную заморозку потолка цен на российскую нефть, а также ограничения на импорт.