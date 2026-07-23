Страны ЕС согласовали сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций
Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России, заявил ТАСС дипломатический источник. По его словам, из обновленной версии убрали полный запрет на морские перевозки российского СПГ, на чем настаивала Греция.
Представитель ЕС в разговоре с AFP также подтвердил смягчение планируемых ограничений. О достижении «политического соглашения» по 21-му пакету антироссийских санкций сообщает источник Reuters. По его словам, техническая подготовка документа уже завершена, а 23 июля начнется процедура принятия.
Предположительно, новый пакет санкций будет содержать ограничения против компаний в сфере производства БПЛА, временную заморозку потолка цен на российскую нефть, а также ограничения на импорт.
Сообщалось также о планах включить в документ запрет на транспортировку российского СПГ. Греция требовала смягчить этот пункт, поскольку рестрикция угрожает работе судоходной компании Dynagas, которая специализируется на транспортировке сырья с арктического завода «Ямал СПГ».
Подготовка 21-го пакета санкций Евросоюза против России началась вскоре после принятия 20-го пакета в апреле 2026 года и последовательного введения множества пакетов санкций, начиная с 11-го, который вступил в силу в июне 2023 года. На протяжении обсуждений поднимались различные предложения, в том числе ограничения против российского военно-промышленного комплекса и «теневого флота» танкеров, визовые ограничения для участников СВО, а также санкции против таких компаний, как ЛУКОЙЛ и «Росатом». Еврокомиссия также предлагала включить в список помощника президента России Владимира Мединского, министра спорта Михаила Дегтярева и главу ФИДЕ Аркадия Дворковича, а также порядка 90 российских банков.
Изначально в 21-м пакете санкций предполагался полный запрет на транспортировку российского СПГ, но в ходе согласования этот пункт вызвал значительные разногласия. Главная причина — Греция заблокировала его принятие, опасаясь ущерба для судоходной компании Dynagas, которая занимается перевозкой СПГ с арктического завода «Ямал СПГ». Ранее, в октябре 2025 года, ЕС официально заявил о поэтапном отказе от российского СПГ с полным запретом к 2027 году в рамках 19-го пакета санкций, хотя тогда несколько стран выступали против этих ограничений. Также рассматривался вопрос о включении в 21-й пакет заморозки потолка цен на российскую нефть, который в 2025 году был установлен на уровне 15% ниже среднерыночной.