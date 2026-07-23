Страны ЕС согласовали сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России, заявил ТАСС дипломатический источник. По его словам, из обновленной версии убрали полный запрет на морские перевозки российского СПГ, на чем настаивала Греция.

Представитель ЕС в разговоре с AFP также подтвердил смягчение планируемых ограничений. О достижении «политического соглашения» по 21-му пакету антироссийских санкций сообщает источник Reuters. По его словам, техническая подготовка документа уже завершена, а 23 июля начнется процедура принятия.

Предположительно, новый пакет санкций будет содержать ограничения против компаний в сфере производства БПЛА, временную заморозку потолка цен на российскую нефть, а также ограничения на импорт.

Сообщалось также о планах включить в документ запрет на транспортировку российского СПГ. Греция требовала смягчить этот пункт, поскольку рестрикция угрожает работе судоходной компании Dynagas, которая специализируется на транспортировке сырья с арктического завода «Ямал СПГ».