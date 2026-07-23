Подросток осужден на восемь лет колонии за поджог вертолета в Ноябрьске

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отправил на восемь лет в воспитательную колонию подростка из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) за поджог вертолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Его судили по п. «а» ч. 2 ст. 205, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

По информации СКР, спецслужбы Украины в сентябре 2024 года пообещали заплатить 4 млн руб. местным мальчикам, если они подожгут гражданский вертолет МИ-8. Для этого они использовали бутылки с бензином. Авиакомпании Utair был нанесен ущерб на сумму более 59 млн руб. Обещанных денег школьники не получили, поджигателей задержали сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и УТ МВД России по УрФО. Кроме этого, ранее подростки совершили поджог вышки сотовой связи в промышленной зоне Ноябрьска.

Второй школьник из-за недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности по инициативе следствия помещен в учебное заведение закрытого типа. Ранее были осуждены сотрудник охранного предприятия и директор аэропорта Ноябрьска за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности аэропорта, а также житель, не сообщивший известную ему информацию о готовящемся теракте. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что с собственником аэропорта должна быть проведена «серьезная работа» по вопросам безопасности, учитывая, что раз на его территорию смогли проникнуть даже дети, «то что говорить о подготовленных взрослых».

Ирина Пичурина