Суд оштрафовал охранника за допущенный поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска

Ноябрьский городской суд (Ямало-Ненецкий автономный округ) признал виновным 52-летнего сотрудника охранного предприятия в нарушении транспортной безопасности, которое привело к поджогу вертолета Ми-8 в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР и Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел 11 сентября 2024 года. По версии следствия, двое школьников 13 и 14 лет были завербованы через анонимный telegram-канал, проникли на территорию аэропорта Ноябрьска и подожгли вертолет, принадлежащий АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». По версии следствия, подросткам за совершение диверсии обещали вознаграждение в размере 4 млн руб. Ущерб от теракта превысил 59 млн руб. Вертолет восстановлению не подлежит.

Подростки были задержаны. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Расследование дела находится на завершающей стадии.

По данным следствия, охранник в ночь инцидента самовольно покинул пост, в результате чего была нарушена система круглосуточного наблюдения за перроном аэропорта Ноябрьска. Его признали виновным по ч. 1 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) и оштрафовали (сумма штрафа в сообщениях СКР и прокуратуры не указана).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что суд оштрафовал на 60 тыс. руб. по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) жителя Ноябрьска Дмитрия Цемашко. По данным следствия, он знал о готовящемся теракте из общения в соцсетях, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Полина Бабинцева