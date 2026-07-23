Экс-сотрудника челябинского фонда капремонта осудили за взяточничество

Центральный районный суд Челябинска признал виновным бывшего начальника отдела закупок и организации торгов фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрея Шадрина в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах.

Суд установил, что Андрей Шадрин получил взятки от предпринимателей на сумму более 8 млн руб., в том числе через посредничество бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Ильи Бархатова. Взамен он обеспечивал победы компаний в торгах и помогал заключать договоры на капремонт многоквартирных домов.

Фигуранту назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 8 млн руб. Илье Бархатову вынесли приговор в июне этого года.

Виталина Ярховска