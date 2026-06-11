Экс-депутата челябинского заксобрания осудили за посредничество во взятках

Суд вынес приговор бывшему депутату законодательного собрания Челябинской области Илье Бархатову. Его признали виновным в посредничестве по делу о взятках в региональном фонде капремонта. В качестве наказания Илье Бархатову назначили три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф 8 млн руб. с конфискацией 600 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Подчеркивается, что Илья Бархатов признал вину и заключил досудебное соглашение. По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, он дал показания против задержанного бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика.

Советский районный суд установил, что в 2016–2018 годах Илья Бархатов помог предпринимателю передать взятку на сумму более 8 млн руб. бывшему начальнику отдела закупок и организации торгов «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрею Шадрину. Бизнесмен взамен хотел получать информацию о предстоящих аукционах, договорах и ценах на капремонт в домах.

«Данное покровительство позволяло коммерсанту выбирать подходящие ему аукционы, договариваться с иными участниками о победе в аукционах»,— отметили в прокуратуре.

Арест на недвижимость и расчетные счета Ильи Бархатова суд сохранил для оплаты штрафа.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области Илью Бархатова и Андрея Шадрина задержали в марте прошлого года. Бывший руководитель регионального фонда капремонта Виктор Тихоненко также находится под следствием. По версии СК, он заключил договор на капремонт дома с подрядчиком, который ранее уже выполнял соответствующие работы на этом объекте. Впоследствии в отношении Виктора Тихоненко возбудили еще три уголовных дела. Подробнее обо всех обстоятельствах — в материале.

Ольга Воробьева