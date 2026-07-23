РБК: главу крупнейшей в России теневой схемы «бумажного НДС» задержали за границей
Правоохранительные органы в ходе совместной с Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ операции задержали предполагаемого организатора крупнейшей в России теневой схемы «бумажного НДС». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию.
По сведениям одного из собеседников, задержанного зовут Александр Осин. Сейчас профильные власти работают над организацией его экстрадиции в Россию. Клиентская сеть господина Осина насчитывает более 35 тыс. человек, отметил источник издания.
В апреле «Ъ» сообщал о выявлении двух крупных площадок по продаже так называемого бумажного НДС. Площадки предоставляли клиентам фиктивные документы — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ за несуществующие сделки. Документы помогали уменьшать сумму НДС для уплаты в бюджет. Общая сумма таких «схемных» вычетов составила около 1–1,5 трлн руб. В мае по по подозрению в организации площадки по махинациям с НДС в аэропорту Екатеринбурга задержали Людмилу и Артема Кротовых.
В последние несколько лет правоохранительные и налоговые органы активно выявляют и пресекают схемы «бумажного НДС». Общая сумма махинаций, выявленных в 2026 году, составила 1–1,5 трлн рублей, при этом только за 2025 год государство недополучило более 10 млрд рублей из-за подобных манипуляций. Цель этих схем — снижение суммы НДС к уплате через оформление фиктивных сделок с компаниями-однодневками, которые не поставляют товары и услуги, но предоставляют подложные счета-фактуры. Покупатели «бумажного» НДС отражают эти операции в документации, не производя при этом реальной оплаты.
Борьба с «бумажным НДС» велась и до текущего задержания. Например, в 2024 году были выявлены Telegram-боты, через которые предлагались услуги по фиктивному начислению НДС и продаже фирм-однодневок с ущербом в 9 млрд рублей. В ноябре 2024 года Государственная Дума приняла закон, который устанавливает уголовную ответственность для организаторов таких схем, предусматривая до семи лет лишения свободы и штраф до 800 тыс. рублей. Этот закон был направлен на устранение пробелов в законодательстве, которое ранее не предусматривало прямой ответственности за использование и сбыт подложных счетов-фактур и деклараций.
Федеральная налоговая служба (ФНС) благодаря автоматизированной системе АСК НДС-2 значительно улучшила выявление подобных схем. Если раньше в 2016 году налоговый разрыв по НДС составлял 8%, то к 2024 году он сократился до 0,4%. ФНС активно сотрудничает с силовыми ведомствами, устанавливая всех участников схем, включая как исполнителей, так и клиентов.