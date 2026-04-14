Пришли за НДС

За неделю в России, как стало известно “Ъ”, выявлена вторая масштабная теневая площадка по продаже так называемого бумажного НДС, услугами которой пользовались в том числе и крупные российские налогоплательщики. По самым предварительным подсчетам, речь идет о махинациях на сумму более 1–1,5 трлн руб. Похожее расследование было начато в МВД, а сейчас ведется в СКР и ФСБ, которые плотно взаимодействуют с налоговиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ст. 73.3 (организация деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговые органы) и ст. 178 (неправомерный оборот средств платежей) УК. Этому предшествовала продолжавшаяся несколько месяцев разработка сотрудников ФСБ и ФНС. Всеми тремя ведомствами была установлена и раскрыта одна из крупнейших в России теневых площадок, обеспечивавших уклонение от выплат НДС в том числе с использованием цепочек компаний-посредников, а также необоснованное получение самих налоговых выплат.

Центральный офис теневиков находился в столице, где и началось расследование, а представительства — по всей стране. Наиболее крупные из них — в Санкт-Петербурге, Перми и Белгороде.

Схема, по данным следствия, напоминала те, которые обычно используют преступные сообщества (ст. 210 УК), именно к этой квалификации действий злоумышленников в итоге и может прийти расследование.

Одни находили клиентов, которыми выступали зачастую крупные, в том числе с участием государства, структуры — производственные и строительные компании. Другие оптимизировали их налоговые выплаты, третьи осуществляли взаимодействие компаний с налоговыми и правоохранительными органами, а также обеспечивали «крышу» незаконным услугам.

Задержания фигурантов, изъятие документации, денег и ценностей одновременно были проведены в нескольких городах. Самые масштабные — в столице. Для этого ГСУ СКР и ФСБ привлекли спецназ Росгвардии и оперативников полиции.

МВД сейчас ведет свое масштабное расследование по фактам махинаций с НДС. Речь идет о компании «Налоговый доктор», предоставлявшей услуги по налоговым оптимизациям под брендом White optima. Клиенты, обратившиеся к теневикам, получали фиктивные документы от контрагентов — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ без наличия товаров или оказания услуг без реальной оплаты. Сделки осуществлялись только на бумаге. При этом стороны отражали их в реестре покупок и продаж и подавали в ФНС декларации с фиктивными данными. Таким образом недобросовестный налогоплательщик незаконно уменьшал сумму НДС к уплате в бюджет.

По данным правоохранительных органов, только в 2025 году за счет подобных манипуляций государство недополучило более 10 млрд руб., а в итоге речь может идти о еще более крупной сумме.

Так называемые налоговые консультанты за подобного рода услуги брали с клиентов порядка 2–3% от указанной в фиктивных документах суммы, отмывая прибыль, вкладывая ее в том числе в недвижимость.

По данным “Ъ”, сейчас силовики и налоговые органы активно выявляют клиентов обоих площадок. Всем им в ближайшее время будет предоставлена возможность добровольно возместить неуплаченные налоги. Потом в процедуре будут задействованы следственные органы и суды.

При этом источники “Ъ” сообщают, что сейчас в работе силовиков находится еще несколько площадок, работающих с бумажным НДС.

Николай Сергеев