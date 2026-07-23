Глава Невьянска Александр Берчук уходит в отставку

Глава Невьянского муниципального округа (Свердловская область) Александр Берчук подал заявление об отставке, сообщил «Ъ-Урал» источник в правительсвте. Документ направлен в городскую думу, которая рассмотрит вопрос о прекращении полномочий мэра уже сегодня, 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Александру Берчуку на данный момент 63 года. В 2010 и 2012 годах он был избран председателем думы муниципалитета, в 2017 году — главой Невьянска. В 2022 году вновь возглавил местную администрацию сроком на пять лет. По данным источника, решение об уходе связано со здоровьем чиновника.

В 2025 году господин Берчук в интервью «Ъ-Урал» рассказывал, как в городе развивают туристические маршруты и пытаются остановить убыль населения в округе.

Площадь Невьянского муниципального округа составляет 1,9 тыс. кв. км. Население на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 37,1 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Невьянска составляет 89 км. В состав муниципалитета входят 35 населенных пунктов. Невьянск широко известен благодаря Невьянской башне, которая была построена в 1721—1725 годах по приказу промышленника Акинфия Демидова. Высота объекта составляет 57,5 метра, оно имеет отклонение от вертикали вверху — считается, что при строительстве была допущена ошибка. Башня включена в список исторических памятников государственного значения.

Напомним, сегодня дума Первоуральска отправила в отставку мэра города Игоря Кабца. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер во время рабочей поездки в Первоуральск заявил, что Игорь Кабец покидает свой пост. Глава региона указал на проблемы в управлении городом.

Василий Алексеев, Мария Игнатова