Politico: ЕС столкнулся с дефицитом идей для 21-го пакета антироссийских санкций

Власти Европейского союза исчерпали возможности для включения новых пунктов в 21-й пакет антироссийских санкций из-за ущемления интересов отдельных государств сообщества. Об этом пишет Politico.

Со ссылкой на источники издание сообщило, что после реализации предыдущих мер простых целей больше не осталось. Неназванный дипломат ЕС отметил необходимость поиска баланса при подготовке новых ограничений.

По словам собеседников газеты, некоторые пункты в проекте пакета уже были изменены или полностью исключены из-за разногласий между странами союза.