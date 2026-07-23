Лавров на встрече с Рубио напомнил о результатах саммита в Анкоридже
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле. Одной из главных тем встречи стал российско-украинский конфликт.
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Господин Лавров вновь напомнил, что Москва готова к переговорам на тех основаниях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в августе 2025 года. Глава российского МИДа также рассказал господину Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения и раскритиковал «накачку киевского режима вооружениями» и стремление европейских стран «нанести России стратегическое поражение».
Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили международные проблемы, включая ситуацию в Персидском заливе. Кроме того, они поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов.
«Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», — указано в сообщении МИД России. Сергей Лавров и Марко Рубио договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.
Встреча продлилась 35 минут. На ней также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по данным ТАСС, были США.
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле является продолжением серии контактов между Россией и США, которые активизировались после смены американской администрации. Российско-американские переговоры проходят как на высоком уровне, так и на экспертном, затрагивая в основном две группы вопросов: урегулирование российско-украинского конфликта и нормализацию двусторонних отношений, включая работу дипмиссий.
Первые контакты высокого уровня после смены администрации США состоялись в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года, где главы внешнеполитических служб двух стран обсуждали параметры украинского урегулирования и возможность проведения саммита президентов. Затронутые тогда темы по работе дипмиссий были продолжены 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле на экспертном уровне. Эти переговоры были сосредоточены на вопросах численности персонала, виз, банковских операций для дипломатов и возвращения России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах.
Консультации по нормализации работы дипмиссий сопровождаются сложностями, связанными с взаимными высылками дипломатов и ограничениями. Например, в 2016 году США выслали 35 российских дипломатов, на что Россия ответила сокращением численности американской дипмиссии. Последующие высылки и ограничения привели к тому, что стороны предпринимают усилия для упрощения режима передвижения дипломатов и решения кадровых вопросов. Следующие раунды переговоров касательно дипмиссий планировались к проведению в столицах стран, с третьим раундом в Москве до конца осени 2025 года, но были отложены по инициативе американской стороны.