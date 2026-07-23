Лавров на встрече с Рубио напомнил о результатах саммита в Анкоридже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле. Одной из главных тем встречи стал российско-украинский конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Господин Лавров вновь напомнил, что Москва готова к переговорам на тех основаниях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в августе 2025 года. Глава российского МИДа также рассказал господину Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения и раскритиковал «накачку киевского режима вооружениями» и стремление европейских стран «нанести России стратегическое поражение».

Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили международные проблемы, включая ситуацию в Персидском заливе. Кроме того, они поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов.

«Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», — указано в сообщении МИД России. Сергей Лавров и Марко Рубио договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

Встреча продлилась 35 минут. На ней также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по данным ТАСС, были США.