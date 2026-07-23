Встреча Лаврова и Рубио в Маниле завершилась

Составлено ИИ-Ассистентъ

Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио в Маниле является не первой. Ранее, 10 июля 2025 года, они проводили переговоры в Куала-Лумпуре на полях мероприятий АСЕАН, где обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта, ситуацию вокруг Ирана и Сирии, а также нормализацию работы двусторонних дипломатических миссий. Затем, 24 сентября 2025 года, состоялась встреча на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Телефонные разговоры между Сергеем Лавровым и Марко Рубио носили регулярный характер, и до встречи в Куала-Лумпуре министры провели семь таких бесед, в основном концентрируясь на восстановлении российско-американских отношений и урегулировании ситуации на Украине. В октябре 2025 года Сергей Лавров и Марко Рубио должны были продолжить контакты по подготовке возможной встречи президентов двух стран. Однако встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая по изначальной договоренности должна была состояться в Будапеште, была отложена.