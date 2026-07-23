В США допустили введение санкций против китайских компаний в сфере ИИ

Глава Минфина США Скотт Бессент предупредил о возможном введении санкций против китайских компаний в области искусственного интеллекта. В своем сообщении в X чиновник уточнил, что меры будут рассмотрены в случае кибератак промышленного масштаба «с применением метода дистилляции (обучения новой ИИ-модели на основе ответов другой модели. — "Ъ")».

Подобное расценивается как кража интеллектуальной собственности, отметил господин Бессент.

США и Китай в сентябре проведут первые при президенте Дональде Трампе межведомственные консультации по вопросам безопасности ИИ. По данным СМИ, с американской стороны делегацию возглавит министр Бессент.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шанхайская симфония».