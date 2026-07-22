Шанхайская симфония

США и Китай проведут первые при президенте Дональде Трампе межведомственные консультации по вопросам безопасности искусственного интеллекта (ИИ). По данным американских СМИ, переговоры пройдут в сентябре и будут нацелены на выработку общих подходов к рискам, связанным с наиболее передовыми моделями ИИ. Параллельно же Пекин стремится закрепить за собой возможность влиять на выработку правил глобального управления ИИ: на днях председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO). В число ее учредителей вошла и Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, Пекин, 14 июня

Фото: Brendam Smialowski / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, Пекин, 14 июня

Фото: Brendam Smialowski / Reuters

Двое задающих тон

О планах США и Китая провести в сентябре консультации высокого уровня по ИИ со ссылкой на информированные источники сообщило Reuters. По данным агентства, переговоры должны пройти до запланированного на 24 сентября визита Си Цзиньпина в США, но точная дата и место их проведения еще не определены. С американской стороны делегацию, как сообщается, возглавит министр финансов Скотт Бессент. О проведении таких консультаций президент Дональд Трамп и председатель Си Цзиньпин договорились в ходе своей личной встречи в мае. Хозяин Белого дома тогда сказал, что две страны, «возможно, будут работать вместе над созданием ограничений в сфере технологий ИИ», которые, по его словам, «помимо огромной пользы, несут и серьезные риски».

Желание обсудить с Пекином риски от ИИ в Вашингтоне возникло на фоне появления на рынке сразу нескольких передовых моделей ИИ, таких как Mythos (от американской компании Anthropic), способных в рекордно короткие сроки находить уязвимости в программном обеспечении,— это крайне ценно как для защиты соответствующей инфраструктуры, так и для тех, кто хочет ее взломать.

Так, по словам зампреда комитета Сената США по разведке Марка Уорнера, Mythos смогла за несколько часов взломать почти все закрытые системы американского Агентства национальной безопасности. Администрация США крайне обеспокоена рисками попадания подобных инструментов в руки злоумышленников и хотела бы договориться с китайской стороной хотя бы о совместных шагах по недопущению появления таких технологий у негосударственных акторов.

Первую попытку договориться с Китаем по ИИ США предприняли при президенте Джо Байдене: в 2024 году в Женеве прошли двусторонние межведомственные консультации по этой теме. В ходе встречи выяснилось, что Вашингтон и Пекин заинтересованы в обсуждении разных аспектов вопроса. США хотели обсудить риски, связанные с применением ИИ, в то время как КНР интересовала отмена введенных американцами против страны ранее ограничений на поставки микрочипов, необходимых для развития ИИ. В то же время было заявлено, что стороны сошлись на том, что ИИ не должен без контроля человеком принимать решения о применении ядерного оружия. Больше встреч по этой теме между США и КНР не было.

ИИ же продолжил быстро развиваться, и речь уже идет о полноценной гонке технологий, в которой с отрывом от других стран лидируют как раз американцы и китайцы. При этом США упрекают китайские власти в краже интеллектуальной собственности в сфере ИИ, а китайские компании — в нечестной конкуренции с американскими за счет масштабной поддержки со стороны государства и готовности предлагать модели без абонентской платы и множества встроенных ограничений. Так, по сообщению западных СМИ, недавний релиз ИИ-модели Kimi K3 от китайской компании Moonshot, «встревожил Кремниевую долину и Вашингтон», поскольку она ничем не уступает (особенно в кодировании) дорогим и связанным многими ограничениями американским аналогам. Все эти темы американцы также хотели бы затронуть в контактах с китайцами. Скотт Бессент предупредил, что дело может дойти до введения санкций в отношении китайских компаний, включая запрет на использование китайского ИИ в США.

Китай претензии США категорически отвергает. Информацию о сентябрьской встрече в Пекине не подтверждают, но и не опровергают.

Не соло

В целом Китай открыт к обсуждению тематики регулирования ИИ и — более того — видит себя одним из пионеров в этой области. В ходе завершившегося 20 июля масштабного форума в Шанхае, в котором приняли участие более 1100 китайских и иностранных компаний, Си Цзиньпин объявил об учреждении Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (WAICO). В новую организацию, чья штаб-квартира будет располагаться в Шанхае, уже вошли 29 государств, в том числе партнеры Китая по БРИКС — Россия (от нее учредительные документы в Шанхае подписал глава Минцифры Максут Шадаев), Бразилия, ЮАР — и другие страны преимущественно так называемого Глобального Юга.

«Развитие искусственного интеллекта должно быть не сольным выступлением одной страны, а симфонией международного сотрудничества»,— объявил на форуме Си Цзиньпин.

Основной целью WAICO заявлено содействие международному сотрудничеству в области ИИ, выработка подходов к глобальному управлению ИИ, развитие обмена технологиями и помощь странам в сокращении технологического неравенства. Часть этих вопросов уже обсуждается в рамках механизмов, созданных в прошлом году на уровне ООН,— Глобального диалога по управлению ИИ и Независимой международной научной группы по ИИ, но WAICO позиционирует себя не как альтернатива им, а как дополнение. Генсек ООН Антониу Гутерриш присутствовал в Шанхае на церемонии учреждения этой новой организации.

Западные страны в число ее учредителей не вошли. По уставу WAICO любое государство может присоединиться к ней позже, но более вероятно, что США и их партнеры будут продвигать собственные структуры аналогичной направленности, такие как, например, Глобальное партнерство по искусственному интеллекту (GPAI), созданное на базе Организации экономического сотрудничества и развития, в которое помимо США входят Канада, Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Япония и ряд других стран (всего 46 государств). Присоединившиеся сейчас к WAICO Бразилия и ЮАР также входят в GPAI. Его участником является и Индия, которая ввиду своих непростых с Китаем отношений в WAICO не вошла.

По словам члена Экспертного совета БРИКС—Россия Анны Сытник, участие России в WAICO имеет стратегическое значение. «Москва рассматривает организацию как дополнительный многосторонний механизм регулирования и сотрудничества в сфере ИИ, прежде всего во взаимодействии с Китаем и странами Глобального Юга, в противовес западным “клубным” форматам,— пояснила она “Ъ”.— Для России важно быть непосредственным участником формирования новой архитектуры глобального управления ИИ, а не оказаться в ситуации, когда ключевые нормы и стандарты вырабатываются без ее участия». Повестка WAICO, по мнению эксперта, во многом соответствует российским интересам: организация делает акцент на технологическом суверенитете, расширении доступа к технологиям, сокращении цифрового разрыва и более широком участии развивающихся стран в формировании глобальной цифровой повестки.

«Вместе с тем к WAICO важно подходить прагматично. Инициатива создания организации принадлежит Китаю, ее штаб-квартира находится в Шанхае, а значительная часть технологической и институциональной базы, вероятно, будет опираться на китайские возможности. Поэтому для России важно, чтобы WAICO развивалась как действительно многосторонняя структура, а не как механизм продвижения преимущественно одной национальной технологической экосистемы»,— отмечает Анна Сытник. Оптимальная стратегия для России могла бы, по ее словам, заключаться в том, чтобы использовать WAICO как дополнительный канал международного влияния и технологического сотрудничества, одновременно сохраняя собственную технологическую автономию и укрепляя БРИКС и ООН как ключевые площадки многостороннего управления ИИ. «При этом участие России в WAICO должно быть ориентировано не просто на формальное присутствие, а на возможность реально влиять на повестку, участвовать в руководящих и экспертных механизмах, инициировать совместные проекты, продвигать российские разработки и выступать соавтором формирующихся правил и стандартов»,— заключает эксперт.

Александр Аношин, Елена Черненко