Госдепартамент США: Турция по-прежнему не выполнила условия для получения F-35

Передача истребителей F-35 в Турцию невозможна, так как страна еще не выполнила юридические требования, необходимые для возобновления участия в программе поставок. Об этом сообщается в официальном письме Госдепартамента США в адрес Конгресса от 22 июля. С документом ознакомилось греческое издание Kathimerini.

В письме отмечается, что главным препятствием остается наличие у Анкары российской зенитно-ракетной системы С-400. Для возвращения в программу F-35 Турция должна полностью избавиться от комплекса и связанного оборудования, а также дать гарантии, что не будет закупать его в будущем. При этом процесс урегулирования должен быть «прозрачным, законным и соответствующим интересам национальной безопасности США».

В то же время в документе подтверждается, что переговоры между Вашингтоном и Анкарой продолжаются. Ведомство ссылается на двустороннюю встречу президента Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшую в Анкаре в начале июля, по итогам которой стороны заявили о намерении продолжать диалог.

Турция получила ЗРК С-400 в 2019 году. После этого США начали требовать отказа страны от российских ракетных систем в пользу американских Patriot. Кроме того, Вашингтон исключил Анкару из программы F-35 и ввел санкции в отношении руководства турецкого оборонно-промышленного комплекса.

Влад Никифоров