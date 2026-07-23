Япония планирует сделать пересадку свиных почек людям стандартным лечением к 2033 году
В Японии начали разводить генно-модифицированных свиней для трансплантации почек
Компания PorMedTec, венчурный стартап при японском Университете Мэйдзи, приступила к выращиванию генетически модифицированных свиней для первых в стране клинических испытаний по пересадке почек от животных человеку. Об этом сообщает газета The Mainichi.
Испытания должны начаться в 2028 году. Стартап планирует представить план испытаний властям в следующем финансовом году (начинается в Японии с апреля). Операции пройдут на базе двух клиник — Больницы общего профиля Сёнан Камакура в префектуре Канагава и Больницы Университета Хоккайдо в Саппоро.
К концу 2027 финансового года рядом с клиниками создадут специальную инфраструктуру для изъятия органов у свиней. В 2030 году PorMedTec рассчитывает получить условное разрешение на пересадку органов от животных к людям, а к 2033 году — сделать процедуру стандартным методом лечения.
Базирующаяся в Кавасаки PorMedTec импортирует генетически модифицированные клетки, разработанные американской биотех-компанией eGenesis. У животных выведено 69 генетических изменений, предназначенных для предотвращения отторжения органов человеческим организмом. Первыми пациентами станут несколько человек в возрасте около 60 лет с тяжелой почечной недостаточностью, находящиеся на диализе.
Ксенотрансплантация, или пересадка органов животных человеку, имеет долгую историю, начиная с 1660-х годов с попыток переливания крови от овец человеку. Ранние эксперименты по пересадке почек от животных человеку в начале 20 века приводили к смерти пациентов в течение девяти дней. Новый этап развития ксенотрансплантации связан с открытием системы иммунитета и разработкой иммуносупрессивных препаратов. В 1963 году один из пациентов прожил с почкой шимпанзе более девяти месяцев.
В настоящее время на смену обезьянам в качестве доноров пришли свиньи, благодаря их доступности для экспериментов. Генетики интенсивно работают над модификацией свиней для предотвращения отторжения органов человеческим организмом. Всего было произведено до 69 генетических модификаций, чтобы органы свиньи были более похожи на человеческие и не содержали ретровирусов, опасных для человека.
Несмотря на прогресс, ксенотрансплантация остается сложной областью. В США проведены успешные операции по пересадке почек свиньи людям, одна из таких операций состоялась 16 марта 2024 года, когда 62-летнему Рику Слейману была пересажена генетически модифицированная почка свиньи. Он прожил с ней два месяца. Ранее также были попытки пересадки свиного сердца, однако пациенты жили недолго (два и полтора месяца соответственно). Эти случаи показывают, что хотя технология перспективна, но требует дальнейшего изучения и совершенствования.