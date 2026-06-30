Стартап в Японии планирует первую в стране пересадку органов свиньи человеку
Компания PorMedTec, связанная с Университетом Мэйдзи, объявила о планах начать первое в Японии клиническое испытание по пересадке органов от клонированных свиней человеку в 2028 году. Об этом пишет газета Asahi Shimbun.
Стартап базируется в Кавасаки. Сейчас ученые проверяют безопасность и эффективность методов пересадки, чтобы получить одобрение правительства на проведение ксенотрансплантаций. Свиней к пересадке органов готовит американская компания eGenesis. Они подверглись генетическим модификациям в 69 участках своей ДНК, чтобы снизить вероятность отторжения органов у людей-реципиентов. Компания уже начала клинические испытания по пересадке почек от этих свиней пациентам, уточняет издание.
Согласно плану, целевыми получателями препарата PorMedTec станут несколько пациентов в возрасте около 60 лет с хронической почечной недостаточностью. Последние годы они находятся на диализе. Исследование будет проводиться в университетской больнице Хоккайдо в Саппоро и больнице общего профиля Сенан Камакура в префектуре Канагава.
Если компания получит условное и ограниченное по времени предварительное одобрение, как и планировалось, к 2030 году, она начнет привлекать медицинские учреждения для проведения трансплантаций.
В Японии более 300 тыс. пациентов находятся на диализе, и почти 15 тыс. человек ожидают пересадки почки. В год в стране проводится около 200 трансплантаций с использованием органов от доноров с умершим мозгом.
Ксенотрансплантация, то есть пересадка органов животных человеку, имеет давнюю историю, начиная с опытов по переливанию крови от овцы человеку в 1660-х годах. В начале ХХ века предпринимались попытки пересадки почек от животных, но все они заканчивались смертью пациентов в течение нескольких дней. Новый этап развития ксенотрансплантации связан с появлением иммуносупрессивных препаратов и развитием трансплантологии, хотя интерес к ней снизился из-за увеличения доступности человеческих донорских органов.
Сегодня в развитых странах более 800 тысяч пациентов нуждаются в пересадке почки или диализе, а время ожидания трансплантации превышает пять лет. Треть пациентов умирает, не дождавшись органа. В случае ксенотрансплантации перспективными донорами считаются свиньи из-за их доступности для экспериментов и размера органов, подходящего человеку. Однако существуют проблемы, связанные с иммунным отторжением органов свиньи и наличием ретровирусов в их геноме.
Для преодоления этих проблем генные инженеры в течение 40 лет работали над модификацией генома свиней. Компания eGenesis успешно провела 69 генетических модификаций, удаляя чужеродные человеку гликозиды, вводя гены человека и инактивируя ретровирусы. В результате, гуманизированный почечный трансплантат свиньи функционировал у обезьян более двух лет. Первая трансплантация генетически модифицированной почки свиньи человеку с диагностированной смертью мозга состоялась в 2022 году. В марте 2024 года 62-летнему пациенту Ричарду Слейману успешно пересадили генетически модифицированную почку свиньи, и он был выписан из больницы. Несмотря на его последующую смерть в мае 2024 года, не связанную с операцией, этот случай рассматривается как важная веха в развитии ксенотрансплантации. Разработка этой технологии может помочь решить проблему дефицита донорских органов и увеличить продолжительность жизни пациентов до получения полноценного донорского органа.