Стартап в Японии планирует первую в стране пересадку органов свиньи человеку

Компания PorMedTec, связанная с Университетом Мэйдзи, объявила о планах начать первое в Японии клиническое испытание по пересадке органов от клонированных свиней человеку в 2028 году. Об этом пишет газета Asahi Shimbun.

Стартап базируется в Кавасаки. Сейчас ученые проверяют безопасность и эффективность методов пересадки, чтобы получить одобрение правительства на проведение ксенотрансплантаций. Свиней к пересадке органов готовит американская компания eGenesis. Они подверглись генетическим модификациям в 69 участках своей ДНК, чтобы снизить вероятность отторжения органов у людей-реципиентов. Компания уже начала клинические испытания по пересадке почек от этих свиней пациентам, уточняет издание.

Согласно плану, целевыми получателями препарата PorMedTec станут несколько пациентов в возрасте около 60 лет с хронической почечной недостаточностью. Последние годы они находятся на диализе. Исследование будет проводиться в университетской больнице Хоккайдо в Саппоро и больнице общего профиля Сенан Камакура в префектуре Канагава.

Если компания получит условное и ограниченное по времени предварительное одобрение, как и планировалось, к 2030 году, она начнет привлекать медицинские учреждения для проведения трансплантаций.

В Японии более 300 тыс. пациентов находятся на диализе, и почти 15 тыс. человек ожидают пересадки почки. В год в стране проводится около 200 трансплантаций с использованием органов от доноров с умершим мозгом.

Эрнест Филипповский