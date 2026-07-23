WSJ: США подписали сделку, допускающую обогащение урана в Саудовской Аравии

США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Документ открывает американским компаниям широкий доступ к саудовской мирной ядерной программе, указано в заявлении американского Минэнерго. Совместное партнерство «рассчитано на десятилетия и оценивается в многомиллиардные суммы», заявили в ведомстве. Текст соглашения опубликован не был.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), новое соглашение рассчитано на 30 лет и предполагает инвестиции в десятки миллиардов долларов. Газета сообщала, что центральное место в сделке занимает право Эр-Рияда на обогащение урана на своей территории. Строительство американскими компаниями завода по обогащению станет возможно, если совместное двухлетнее исследование США и Эр-Рияда признает такой шаг обоснованным.

При этом в таком передачи секретных технологий саудовской стороне не произойдет: США сами построят объект и сами будут им управлять по схеме «черного ящика», писала газета. Если по итогам исследования Вашингтон все же возразит против проекта, Эр-Рияду на 10 лет запретят заниматься обогащением урана самостоятельно.

Соглашение подписали министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман. Власти США заявили, что сделка «принесет пользу американской промышленности, рабочим и цепочкам поставок», а также поможет удовлетворить энергетические потребности Саудовской Аравии. В пресс-релизе подчеркивается, что договор отвечает самым «высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения». Теперь соглашение будет направлено в Конгресс для рассмотрения, отметили в ведомстве. Законодатели могут отказаться одобрить документ, сообщало ранее Reuters. Однако сделать это будет крайне трудно: для преодоления возможного президентского вето оппонентам сделки потребуется собрать две трети голосов в обеих палатах, отмечает WSJ.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Не расщепляются любя».