WP: США планируют военную операцию против террористов в Мали

Белый дом рассматривает возможность провести военную операцию в Мали против действующих там боевиков из джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Группировка, с которой предлагают бороться американские чиновники, называет себя местным отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена). Ее участники периодически атакуют тюрьмы, важные логистические узлы, опорные пункты армейских частей. Боевики действуют не только на территории Мали, но и совершают нападения в прибрежных странах Западной Африки. 4 июля они атаковали в Мали города Гао, Анефис, Агелок, Севарэ и Кениороба, где столкнулись с местными вооруженными силами и российским «Африканским корпусом». В Минобороны РФ тогда сообщали об успешном отражении нападений в некоторых районах страны.

Любое прямое участие ВС США в Мали сопряжено с рисками из-за присутствия в регионе российских подразделений, пишет газета. Сторонам могут потребоваться механизмы по предотвращению конфликтов между военными контингентами — по аналогии с тем, что действовал между Москвой и Вашингтоном во время гражданской войны в Сирии, отмечает WP.

Ярым сторонником применения силы выступает старший директор по контртерроризму в Совете национальной безопасности США Себастьян Горка, сообщает газета. Впрочем, в Белом доме идею вступить в военный конфликт в Мали поддерживают не все, сообщили собеседники WP.

Официально представитель администрации уклонился от ответа на вопрос насчет возможной операции, но отметил, что США предпочли бы, чтобы страны Африки сами закупали американскую технику и воевали своими силами. Госсекретарь Марко Рубио ушел от ответа и заявил об осуждении терроризма.

Подробнее — в материале «Ъ» «И целого Мали мало».