И целого Мали мало

Африканский союз (АС) осудил активизацию боевиков в Мали. В минувшие выходные туареги-сепаратисты и радикальные исламисты в очередной раз попытались организовать совместную операцию, чтобы выбить регулярную армию с ее позиций. Помимо опорных пунктов армейских частей, в список целей боевиков вошли тюрьмы и важные логистические узлы, которые использует в том числе российский «Африканский корпус» (АК) — официальная структура в составе Минобороны РФ. Пока атака не привела к значимым результатам. АК сообщает об успешном отражении нападений в некоторых районах страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Social Media / Reuters Фото: Social Media / Reuters

Председатель Комиссии АС Махмуд Али Юсуф выступил 5 июля с осуждением «скоординированных террористических атак, совершенных против ряда населенных пунктов на севере, в центре и на юге Мали». Он подчеркнул: «Нападения являются ярким напоминанием о том, что терроризм и насильственный экстремизм продолжают представлять серьезную угрозу для Мали, Сахеля и Африканского континента в целом. Они подчеркивают необходимость усиления коллективных усилий по продвижению мира, безопасности и стабильности». Отдельно Махмуд Али Юсуф подтвердил «непоколебимую приверженность» организации поддержке действий малийских властей в сфере безопасности.

Новая волна нападений прокатилась по Мали утром 4 июля. Исламистская группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), называющая себя местным отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена), совместно с сепаратистским движением туарегов «Фронт освобождения Азавада» предприняла нападения на города Гао, Анефис, Агелок, Севарэ и Кениороба. Столкновения с малийскими вооруженными силами (ВС) и российским АК продолжались часть дня, но затем ситуацию в некоторых населенных пунктах властям удалось взять под свой контроль.

Целью организаторов наступления, как отмечает журнал Jeune Afrique, стало расширение контролируемой территории и захват новых позиций малийских ВС.

Так, в городе Севарэ, который попал под скоординированный удар 4 июля, находится стратегически важный военный аэропорт, обеспечивающий переброску войск и их снабжение, а также крупная база, которую использует не только местная армия, но и бойцы АК. «Никому из джихадистов не удалось проникнуть в город,— заявил изданию Jeune Afrique малийский источник, комментируя ситуацию вокруг Севарэ в день нападения.— Их перехватила армия на въезде в город».

Что касается атаки на город Кениороба, который расположен в 50 км к югу от столицы Бамако, то предположительной целью нападавших стала городская тюрьма. В этом пенитенциарном учреждении, которое было открыто в 2019 году для разгрузки переполненных тюрем столичного региона, содержатся исламисты, которых, вероятно, планировалось освободить. Такие попытки уже предпринимались.

Местные жители, с которыми удалось поговорить журналу Jeune Afrique, рассказали, что операция исламистов и туарегов была более масштабной, чем во время предыдущего наступления 25 апреля. Весной боевики предприняли первую попытку скоординированного нападения на органы безопасности Мали сразу в нескольких регионах. Как сообщал на тот момент АК, российским и малийским силам удалось предотвратить «сирийский сценарий» по насильственной смене власти в Мали, при этом сотни боевиков были нейтрализованы.

Однако по итогам наступательной кампании 25 апреля сепаратистам-туарегам удалось занять позиции в стратегически важном городе Кидаль. Нынешняя атака преследовала цель расширить эту зону контроля. Так, населенные пункты Анефис и Агелок — это одни из последних опорных точек, где армия Мали сохранила присутствие в регионе Кидаль.

В своих соцсетях АК проинформировал об успехах в отражении нападения. Так, его бойцам совместно с военнослужащими Мали удалось ликвидировать двух высокопоставленных командиров — главу штаба «Фронта освобождения Азавада» Амбарика Аг Акли и одного из лидеров местной «Аль-Каиды» (признана в РФ террористической и запрещена) Абдеррахмана аль-Тарги.

Столкновения, по данным французских СМИ, через два дня после первых атак продолжались вокруг Анефиса. Контроль над этим населенным пунктом, как отмечает газета Le Monde, дает возможность более свободно контролировать ситуацию в регионе Кидаль и открывает путь на Гао и Тимбукту. Эти два крупнейших города на севере Мали боевики давно поместили в перечень целей своей военной кампании.

Нил Кербелов