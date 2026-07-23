ФНС заблокировала счета покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной в центре Москвы. Это следует из данных ФНС. Счета были заблокированы 6 июля из-за несвоевременной подачи налоговой декларации — документ был подан с опозданием более чем на 20 дней.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на источник, распоряжение ФНС было направлено в «Альфа-Банк» и ВТБ, где у госпожи Лурье есть бизнес-счета.
В 2024 году Полина Лурье купила квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы. После продажи певица заявила, что продать недвижимость и отдать деньги им ее убедили мошенники. Госпожа Долина оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались судебные споры. В декабре 2025 года Верховный суд оставил право собственности за Полиной Лурье. Несколько дней назад СМИ сообщали, что госпожа Лурье собирается эту квартиру продать, но ее адвокат эти сообщения опроверг.
Практика блокировки Федеральной налоговой службой (ФНС) счетов за неуплату налогов или несвоевременную подачу деклараций является распространённой. Такая мера может применяться как к физическим, так и к юридическим лицам, а также к индивидуальным предпринимателям. Например, ФНС также блокировала счета блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за налоговую задолженность в 11,4 млн рублей и лидера группы Little Big Илье Прусикину (признан иностранным агентом) из-за долга в 51,8 тыс. рублей.
Однако Верховный суд РФ ранее запретил ФНС требовать блокировки банковских счетов индивидуальных предпринимателей, предназначенных для личных целей, а не для бизнеса. В таких случаях служба может взыскивать налоговые долги только через суд и в рамках исполнительного производства. Законодательство также предусматривает возможность блокировки имущества бизнеса до результатов проверки. Инициатива направлена на пресечение практики, когда налогоплательщики распродают имущество и выводят капитал во время налоговых проверок.