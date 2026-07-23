ФНС заблокировала счета покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной в центре Москвы. Это следует из данных ФНС. Счета были заблокированы 6 июля из-за несвоевременной подачи налоговой декларации — документ был подан с опозданием более чем на 20 дней.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на источник, распоряжение ФНС было направлено в «Альфа-Банк» и ВТБ, где у госпожи Лурье есть бизнес-счета.

В 2024 году Полина Лурье купила квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы. После продажи певица заявила, что продать недвижимость и отдать деньги им ее убедили мошенники. Госпожа Долина оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались судебные споры. В декабре 2025 года Верховный суд оставил право собственности за Полиной Лурье. Несколько дней назад СМИ сообщали, что госпожа Лурье собирается эту квартиру продать, но ее адвокат эти сообщения опроверг.