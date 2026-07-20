Адвокат Лурье опровергла слухи о продаже бывшей квартиры Ларисы Долиной
Полина Лурье не планирует продавать купленную у певицы Ларисы Долиной квартиру в Хамовниках. Об этом сообщила адвокат госпожи Лурье Светлана Свириденко.
О том, что квартира выставлена на продажу, сообщал Mash. В публикации утверждалось, что Полина Лурье так и не переехала в квартиру, что она сначала заказала дизайн-проект, но в итоге решила сохранить изначальный ремонт и продать квартиру за 200 млн руб.
«Ничего Лурье не продает. Кому-то скучно, видимо, вот и пишут всякое про нее»,— сказала госпожа Свириденко ТАСС.
Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру летом 2024 года за 112 млн руб. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым отправила полученные деньги. Изначально Хамовнический суд Москвы вернул Ларисе Долиной право на недвижимость, покупательница осталась без компенсации. Дело дошло до Верховного суда, который в декабре 2025 года отменил решение нижестоящей инстанции и оставил право на квартиру за Полиной Лурье. Певица, в свою очередь, пытается взыскать более 170 млн руб. с участников мошеннической схемы.
Спор вокруг квартиры в Хамовниках начался, когда в апреле 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили её продать недвижимость. Певица считала, что участвует в «спецоперации» по поимке преступников и продажа квартиры Полине Лурье является фиктивной. В июле 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн руб., а полученные деньги, а также ещё 175 млн руб. своих накоплений, передала мошенникам. Ущерб составил более 317 млн рублей.
Первоначально Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной, признав сделку недействительной и вернув право собственности певице, не обязывая её при этом возвращать деньги Полине Лурье. Это решение было подтверждено Мосгорсудом и Вторым кассационным судом, отклонившими встречные требования Лурье о выселении Долиной и возврате средств. Однако Верховный суд России в декабре 2025 года отменил решения нижестоящих судов, признал Полину Лурье собственницей квартиры и обязал Мосгорсуд рассмотреть вопрос о выселении Ларисы Долиной.
Несмотря на то, что Лариса Долина обещала вернуть деньги за квартиру, Полина Лурье отказалась от предложенной ей рассрочки. После проигрыша дела в Верховном суде, Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Ларису Долину к 10 января 2026 года. Передача ключей и квартиры состоялась 19 января 2026 года после того, как приставы убедились в отсутствии имущества и выписке всех жильцов. Полина Лурье не планирует продавать квартиру, а намерена использовать её для личного проживания с детьми и взыскать судебные расходы с Ларисы Долиной. Этот прецедент вызвал широкий общественный резонанс и поднял вопросы о защите добросовестных приобретателей недвижимости.