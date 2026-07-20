Адвокат Лурье опровергла слухи о продаже бывшей квартиры Ларисы Долиной

Полина Лурье не планирует продавать купленную у певицы Ларисы Долиной квартиру в Хамовниках. Об этом сообщила адвокат госпожи Лурье Светлана Свириденко.

О том, что квартира выставлена на продажу, сообщал Mash. В публикации утверждалось, что Полина Лурье так и не переехала в квартиру, что она сначала заказала дизайн-проект, но в итоге решила сохранить изначальный ремонт и продать квартиру за 200 млн руб.

«Ничего Лурье не продает. Кому-то скучно, видимо, вот и пишут всякое про нее»,— сказала госпожа Свириденко ТАСС.

Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру летом 2024 года за 112 млн руб. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым отправила полученные деньги. Изначально Хамовнический суд Москвы вернул Ларисе Долиной право на недвижимость, покупательница осталась без компенсации. Дело дошло до Верховного суда, который в декабре 2025 года отменил решение нижестоящей инстанции и оставил право на квартиру за Полиной Лурье. Певица, в свою очередь, пытается взыскать более 170 млн руб. с участников мошеннической схемы.