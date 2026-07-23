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Великобритания отозвала своих дипломатов из Ирана

Власти Великобритании вывезли дипломатический персонал из Ирана, сообщается на сайте британского МИД. Посольство продолжит работать удаленно.

Ведомство рекомендовало британским гражданам отказаться от поездок в Иран и тщательно обдумывать пребывание в стране. «Поддержка со стороны правительства Великобритании в Иране крайне ограничена. В чрезвычайных ситуациях личная консульская помощь будет невозможна»,— указано в сообщении.

В прошлый раз Лондон временно отзывал своих дипломатов в конце февраля — за несколько дней перед началом военной операции США и Израиля против Ирана.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В последние годы отношения между Великобританией и Ираном были напряженными, периодически происходили дипломатические инциденты и конфликты. Так, в январе 2023 года Великобритания собиралась отозвать своего посла из Ирана после казни бывшего чиновника Алирезы Акбари, имевшего британское гражданство, обвиненного в шпионаже в пользу MI6. В январе 2026 года МИД Ирана вызвал посла Великобритании, выразив протест из-за снятия флага с посольства Ирана в Лондоне после антиправительственных протестов, которые начались в конце 2025 года из-за обвала национальной валюты и роста цен. Эти протесты были обвинены иранским президентом в организации со стороны США и Израиля.

Великобритания неоднократно заявляла о применении военной силы, если Иран не прекратит свои атаки по союзникам на Ближнем Востоке, координируя действия с США и другими союзниками. Иран, в свою очередь, призывал Великобританию воздержаться от сотрудничества с США и Израилем, особенно после ударов Израиля по иранским объектам. Также страны «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) настаивали на заключении нового ядерного соглашения с Ираном к середине 2025 года, угрожая в противном случае восстановить санкции Совета Безопасности ООН. Иран в ответ грозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее в 2025 году семьи британских дипломатов уже были эвакуированы из Тегерана незадолго до ракетного удара Израиля по иранской столице 13 июня, когда Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав оборонные и ядерные объекты Ирана. В тот же период посольство Российской Федерации в Тегеране тоже приостанавливало работу консульского отдела, а также занималось эвакуацией россиян из Ирана из-за эскалации конфликта.

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