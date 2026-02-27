Великобритания эвакуировала сотрудников посольства в Иране

Великобритания отозвала сотрудников посольства в Иране из-за «сложившейся ситуации в области безопасности» в исламской республике, сообщили на сайте британского МИДа. Дипмиссия продолжает работать удаленно.

МИД Британии призвал граждан воздержаться от поездок в Иран. По информации министерства, британский паспорт может послужить причиной задержаний, арестов и допросов. В Иране также наблюдаются перебои связи, протесты, задержки международных рейсов, сообщил МИД.

«Поддержка со стороны правительства Великобритании в Иране крайне ограничена. В чрезвычайных ситуациях личная консульская помощь будет невозможна, и правительство Великобритании не сможет помочь вам»,— отмечается в пресс-релизе.

По информации The Wall Street Journal, на ирано-американских переговорах в Женеве делегация США заявила, что Иран должен демонтировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позднее глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати сообщил, что страна не откажется от обогащения урана и не будет вывозить его в другие страны. Сегодня президент США Дональд Трамп сообщил о продолжении переговоров 6 апреля. При этом он отметил, что «не рад» тому, как продвигаются обсуждения с иранской стороной.

