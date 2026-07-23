ВЭБ.РФ будет координировать работу регионов по привлечению инвестиций
Госдума одобрила закон, закрепляющий за регионами полномочия в сфере управления инвестиционным климатом. От «центра» эту работу будет координировать ВЭБ.РФ — госкорпорация, в частности, станет сопровождать стратегически значимые проекты с объемом инвестиций от 10 млрд руб. Эксперты связывают новые полномочия ВЭБа с назревшей необходимостью отслеживать эффективность выполнения требований региональных инвестстандартов на местах.
Среди полномочий, которыми наделяются регионы,— создание агентств развития, занимающихся привлечением инвестиций (впрочем, по данным Минэкономики, с 2025 года они уже функционируют по всей стране), а также формирование инвесткомитетов, призванных защищать интересы инвесторов и содействовать урегулированию разногласий бизнеса и государства. Также в законе прописывается, что регионы могут утверждать инвестдекларации, в которых закрепляются приоритеты их инвестиционного развития.
Ко второму чтению в документе появились положения о координирующей роли ВЭБ.РФ в этой работе. Госкорпорация будет сопровождать инвестиционные проекты и оказывать им комплексную поддержку.
Подробнее — в материале «Ъ» «Вложения под присмотром»
Уже в 2021 году Правительство РФ переориентировало институты развития на достижение национальных целей, передав часть из них под управление ВЭБ.РФ, которое стало выполнять функции координатора. Госкорпорация получила полномочия контролировать разработку стратегий подшефных структур, их финансово-гарантийную поддержку, а также принятие решений по крупным инвестпроектам. Кроме того, в этом же году ВЭБ.РФ обновил свою стратегию развития, планируя увеличить объемы поддержанных проектов до 17 трлн рублей к 2024 году, преимущественно за счет инфраструктурных, экспортно ориентированных и региональных проектов, а также тех, что связаны с улучшением качества жизни граждан.
ВЭБ.РФ уже выступает в роли "верификатора" эффективности региональных и муниципальных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) с публичной стороной размером более 3 млрд рублей, которые проходят экспертизу госкорпорации. В 2024 году госкорпорация заявляла, что рост её гарантийного и кредитного портфелей был обусловлен финансированием проектов технологического суверенитета, инфраструктуры, промышленности и городской экономики. При этом ВЭБ.РФ стремится поддерживать экономику, работая в партнёрстве с коммерческими банками, чтобы разделять риски и увеличить доступность финансирования, выступая единственным кредитором только для проектов общегосударственного значения с высоким риском для коммерческих банков.
Для привлечения частных инвестиций в экономику ВЭБ.РФ также участвует в создании таксономии проектов, направленной на обеспечение технологического суверенитета. Проекты, соответствующие таксономии, могут получить более дешевые кредиты за счет применения банками пониженных коэффициентов риска, а их проверку на соответствие проводит Банк России. Правительство планирует привлечь в экономику порядка 10 трлн рублей частных инвестиций до 2030 года, и в этом контексте ВЭБ.РФ и связанные с ним организации активно выступают медиаторами между бизнесом и властью.