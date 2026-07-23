ВЭБ.РФ будет координировать работу регионов по привлечению инвестиций

Госдума одобрила закон, закрепляющий за регионами полномочия в сфере управления инвестиционным климатом. От «центра» эту работу будет координировать ВЭБ.РФ — госкорпорация, в частности, станет сопровождать стратегически значимые проекты с объемом инвестиций от 10 млрд руб. Эксперты связывают новые полномочия ВЭБа с назревшей необходимостью отслеживать эффективность выполнения требований региональных инвестстандартов на местах.

Среди полномочий, которыми наделяются регионы,— создание агентств развития, занимающихся привлечением инвестиций (впрочем, по данным Минэкономики, с 2025 года они уже функционируют по всей стране), а также формирование инвесткомитетов, призванных защищать интересы инвесторов и содействовать урегулированию разногласий бизнеса и государства. Также в законе прописывается, что регионы могут утверждать инвестдекларации, в которых закрепляются приоритеты их инвестиционного развития.

Ко второму чтению в документе появились положения о координирующей роли ВЭБ.РФ в этой работе. Госкорпорация будет сопровождать инвестиционные проекты и оказывать им комплексную поддержку.

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