Вложения под присмотром

Госдума одобрила закон, закрепляющий за регионами полномочия в сфере управления инвестиционным климатом. От «центра» эту работу будет координировать ВЭБ.РФ — госкорпорация, в частности, станет сопровождать стратегически значимые проекты с объемом инвестиций от 10 млрд руб. Эксперты связывают новые полномочия ВЭБа с назревшей необходимостью отслеживать эффективность выполнения требований региональных инвестстандартов на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВЭБ.РФ поручено принять активное участие в формировании инвестиционных практик регионов (на фото — глава госкорпорации Игорь Шувалов)

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ ВЭБ.РФ поручено принять активное участие в формировании инвестиционных практик регионов (на фото — глава госкорпорации Игорь Шувалов)

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

Закон, наделяющий региональные власти полномочиями по созданию механизмов управления инвестклиматом, 22 июля поддержан Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Документ вписывает в действующий закон «Об инвестиционной деятельности в РФ» нормы об инфраструктуре регионального инвестиционного стандарта. Этот механизм внедрен в 2024 году во всех субъектах РФ ради унификации правил инвестиционной деятельности.

Среди полномочий, которыми наделяются регионы,— создание агентств развития, занимающихся привлечением инвестиций (впрочем, по данным Минэкономики, с 2025 года они уже функционируют по всей стране), а также формирование инвесткомитетов, призванных защищать интересы инвесторов и содействовать урегулированию разногласий бизнеса и государства. Также в законе прописывается, что регионы могут утверждать инвестдекларации, в которых закрепляются приоритеты их инвестиционного развития.

Ко второму чтению в документе появились положения о координирующей роли ВЭБ.РФ в этой работе. Госкорпорация будет сопровождать инвестиционные проекты и оказывать им комплексную поддержку.

Речь прежде всего о стратегически значимых проектах с объемом инвестиций от 10 млрд руб. По словам зампреда ВЭБ.РФ Мурата Керефова, инвестиционные лоты уже формируются. «Первый пул из 20 таких инициатив (на 200 млрд руб.— “Ъ”) уже в работе»,— отметил он.

Среди иных задач ВЭБа — консультирование инвесторов и информирование о мерах поддержки, а также участие во взаимодействии частного бизнеса и госорганов. Кроме того, госкорпорация сможет непосредственно участвовать в разработке инвестдеклараций субъектов, а ее представители — входить в состав региональных инвесткомитетов. Как пояснили “Ъ” в ВЭБ.РФ, будет проводиться лишь экспертно-аналитическая и организационная работа — обязательные для исполнения инвесторами решения ВЭБ принимать не сможет.

В Минэкономики отмечают, что инвестор сможет выбирать — обратиться ли ему в ВЭБ или в местную специализированную организацию. Крупные проекты будут поддерживаться по линии ВЭБ, проекты помельче — по линии региональных организаций. «Мы создаем для инвестора более широкий формат — если проект требует средств бюджета, но у инвестора нет средств на создание финмодели, он сможет обратиться в региональную организацию для полноценного сопровождения», — пояснили там для «Ъ».

Как отмечает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, суть изменений в том, что регионы получают новые инструменты, но при этом принятие некоторых важных решений будет находиться на контроле у федеральной структуры. По его словам, нововведения продиктованы необходимостью в контроле за практическим исполнением требований инвестстандартов — их формулировки допускали работу «для галочки».

Директор практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин добавляет, что при одинаковом наборе инструментов регионы сейчас демонстрируют разную скорость принятия решений и эффективность сопровождения инвесторов. Усиление координирующей роли ВЭБа эксперт считает попыткой перехода к оценке фактической результативности инвестдеятельности. В Минэкономики отмечают: сейчас только в 36 из 89 внедривших РИС регионов подтвердили высокую степень его интеграции. В ведомстве уверены, что после вступления инициативы в силу это смогут сделать все субъекты.

Член генсовета «Деловой России», управляющий партнер Main Division Андрей Глушкин отмечает, что новация позволит выстроить более устойчивую и прозрачную систему работы с инвесторами, при этом за регионами останутся «реальные рычаги влияния». Владимир Еремкин, однако, не исключает, что и ВЭБ может превратиться в «еще один бюрократический барьер» для регионов — работоспособность новой схемы покажет практика.

Полина Попова