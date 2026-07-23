США готовят замену истекающей универсальной пошлине
Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает ввести торговые тарифы в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 экономик, пишет Financial Times. Новые сборы могут быть введены уже на этой неделе. Они заменят 10-процентную пошлину, действие которой сейчас затрагивает большую часть американского импорта и истекает 24 июля.
Этот универсальный тариф был введен на 150 дней в феврале 2026 года, после того как Верховный суд США отменил значительную часть пошлин, установленных господином Трампом на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Теперь Белый дом пытается восстановить систему тарифов, ссылаясь на другие нормы законодательства, прежде всего на раздел 301 Закона о торговле 1974 года, который позволяет вводить ограничения по итогам расследования недобросовестных торговых практик.
Новые пошлины могут быть введены под предлогом того, что иностранные государства не препятствуют импорту товаров, произведенных с использованием принудительного труда.
Подробнее — в материале «Ъ» «Торговые войны non-stop»
Введение универсальной пошлины в феврале 2026 года стало ответом на отмену Верховным судом США значительной части прежних пошлин Дональда Трампа, введенных на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Эти прежние пошлины, включая 10% для почти всех торговых партнеров США и повышенные тарифы для стран с большим дефицитом торгового баланса с США, были признаны Апелляционным судом США незаконными, поскольку Трамп превысил свои полномочия и мог вводить их только с одобрения Конгресса. Сам Трамп заявлял, что отмена пошлин обернется для США экономической катастрофой.
Торговая политика Трампа часто характеризуется угрозой введения или повышением пошлин как рычагом давления на торговых партнеров для заключения более выгодных сделок или для защиты интересов американских производителей. В прошлом США использовали такие меры в отношении Китая, Мексики, Канады и ЕС, обвиняя их в несправедливой торговой практике или нежелании бороться с контрабандой. Эти действия часто приводили к ответным мерам со стороны других стран, обостряя торговые конфликты и влияя на глобальную экономику.