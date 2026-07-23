КСИР предупредил о минах в Ормузском проливе и призвал «не верить США»
КСИР заявил о минировании южной части Ормузского пролива
Южная часть Ормузского пролива была заминирована, и судам сейчас невозможно там пройти, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Хоссейн Мохебби. Он обратился к судоходным компаниям и призвал их не пользоваться этим маршрутом.
«Заминированный маршрут... — это путь к уничтожению ваших капиталов. Не поддавайтесь на обман Америки, убивающей детей»,— передает IRNA заявление генерала.
В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов в ответ заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, и коммерческие суда продолжают свободного проходить коридор при поддержке американского флота. Там добавили, что с начала мая США сопроводили в проливе более 900 судов.
Сегодня ночью два саудовских танкера были атакованы в Персидском заливе. По судам ударили йеменские хуситы. Они заявили, что танкеры нарушили введенную ими морскую блокаду.