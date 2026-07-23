Уитакер и Зеленский обсудили поставки Patriot Украине и сделку по БПЛА

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским сделку по БПЛА и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Переговоры прошли по итогам саммита НАТО.

«Мы также поговорили о том, как "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL, программа США и НАТО по закупке вооружения для Киева.— "Ъ") в сочетании с силой и инновационным потенциалом Украины позволяет ей продолжать борьбу, пока мы работаем над достижением прочного мира»,— написал постпред в соцсети X.

Владимир Зеленский в своей публикации в X отметил, что стороны обсудили как поставку перехватчиков Patriot через PURL, так и решение Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Он также выразил надежду на скорое завершение работы по сделке по беспилотникам.

В начале июля Владимир Зеленский в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ заявил, что Украина «критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot». Он призвал к «политической воле» США и попросил передать вооружения Украине.