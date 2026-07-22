Прощание с актером Дмитрием Поднозовым пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с актером Дмитрием Поднозовым пройдет 25 июля в Санкт-Петербургском драматическом театре «Особняк». Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Двери будут открыты для всех, кому хотелось бы попрощаться или просто побыть рядом в это время»,— указано в сообщении. Мероприятие будет длиться с 10:00 до 14:00 мск. В 15:30 состоится кремация.

Дмитрий Поднозов умер 20 июля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак, сообщили ТАСС в его окружении.

Господин Поднозов стал одним из основателей театра «Особняк», созданного в 1989 году. Он был художественным руководителем театра, а также исполнял роли в постановках по произведениям Федора Достоевского, Фридриха Ницше, Карла Густава Юнга и других авторов. Известен по ролям в фильмах и сериалах «Тайны следствия», «Мажор», «Духless 2», «Ледокол», «Среда обитания» и другим.