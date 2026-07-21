Умер создатель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов

На 65-м году жизни умер актер и создатель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

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Фото: Пресс-служба театра «Особняк» Дмитрий Поднозов

Фото: Пресс-служба театра «Особняк»

Артист скончался вчера после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. «Это был очень тяжелый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца»,— рассказали представители театра. Дату и время прощания объявят позже.

Дмитрий Поднозов окончил Ленинградский госинститут театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1989 году он стал одним из основателей театра «Особняк». На его сцене он воплотил множество ролей, в числе которых спектакли по текстам Федора Достоевского, Фридриха Ницше и Карла Густава Юнга. Он также много лет осуществлял художественное руководство театром.

Актер также был известен по фильмам и сериалам «Тайны следствия», «Мажор», «Духless 2», «Ледокол», «Среда обитания», «Чернобыль» и другим картинам. В 2018 году фильм «Сердце мира» с его участием удостоился гран-при фестиваля «Кинотавр».