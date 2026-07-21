Новак: рынок топлива частично стабилизировался

Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак по итога совещания правительства по ситуации на топливном рынке.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», — сказал Александр Новак, передает информационная служба «Вести».

По его словам, нужные объемы для северного завоза будут поставлены во все регионы, которые входят в список. Из-за короткого периода навигации в северных широтах правительство детально проанализировал текущий статус отгрузок и потребность в дополнительных поставках нефтепродуктов, пояснил он.

В России в июне-июле возникли перебои с поставками топлива, как говорил Александр Новак, вызванные изменениями в логистике. Чтобы исправить ситуацию правительство приняло экстренные меры: запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.