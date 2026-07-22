Эксперты допустили перемены в работе Wildberries с селлерами после атак БПЛА
За июль атакам беспилотников ВСУ подверглись пять логистических объектов RWB, развивающей маркетплейс Wildberries. По оценке рынка, это затронуло около 14,3% всей логистической инфраструктуры компании и может подтолкнуть маркетплейс к пересмотру схемы работы с продавцами.
Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что в новых условиях часть селлеров можно было бы временно перевести на модель FBS, при которой товары отправляются со склада продавца. Глава Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко пояснил, что сейчас практически все селлеры Wildberries работают по модели FBO (предполагает отгрузку товаров со складов платформы).
При этом оперативно перестроить продажи на FBS, по мнению участников отрасли, смогут лишь небольшие продавцы с ограниченным ассортиментом. Для более активных селлеров такой формат менее удобен: при росте числа заказов он хуже подходит для быстрой обработки и требует собственных складских мощностей.
Эксперты также отмечают, что возможный переход части продавцов на FBS может стать временной мерой для снижения нагрузки на логистику. Однако массового ухода селлеров от FBO на рынке не ожидают, поскольку для большинства из них эта схема остается более практичной.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный взрыв».
Wildberries — крупный игрок на рынке электронной коммерции в России, активно расширяющий свою логистическую инфраструктуру и присутствие в регионах. Компания строит логистические центры в различных областях, включая Новосибирскую, и планирует строительство новых складов, например, в Кузбассе за 7,6 млрд рублей и в Ленинградской области за 9 млрд рублей. В прошлом Wildberries уже сталкивалась с проблемами в логистике, например, после пожара на складе в Санкт-Петербурге в январе 2024 года, что повлекло за собой временную нехватку мощностей и перенаправление поставок.
Маркетплейс регулярно адаптирует условия сотрудничества для селлеров. Ранее были отмечены изменения в договорах и политике компании, такие как новые правила для владельцев ПВЗ, введение штрафов за возврат товаров и изменение сроков обработки, что часто вызывало недовольство продавцов. Например, в марте 2023 года сообщалось о митингах владельцев ПВЗ в Москве из-за новых условий работы и системы штрафов, которые, по их словам, были невыгодны.
Динамика численности продавцов на маркетплейсах, включая Wildberries, показывает стабилизацию после бурного роста в 2021–2023 годах. В 2025 году количество продавцов на Ozon и Wildberries даже сократилось на 2%, что может указывать на насыщение рынка или другие факторы, влияющие на привлечение и удержание селлеров. На этом фоне возможный переход на модель FBS может стать одним из инструментов адаптации к изменяющимся условиям.
Wildberries также активно развивает свою экосистему, включая продажу автомобилей, тестирование доставки дронами и развитие финтех-направления. В 2024 году компания запустила продажу автомобилей, а ранее, в 2021 году, тестировала доставку дронами в Московской области и Татарстане. Компания также занимается развитием финтех-проектов и рассматривает возможность выпуска собственных банковских карт.