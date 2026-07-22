Эксперты допустили перемены в работе Wildberries с селлерами после атак БПЛА

За июль атакам беспилотников ВСУ подверглись пять логистических объектов RWB, развивающей маркетплейс Wildberries. По оценке рынка, это затронуло около 14,3% всей логистической инфраструктуры компании и может подтолкнуть маркетплейс к пересмотру схемы работы с продавцами.

Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что в новых условиях часть селлеров можно было бы временно перевести на модель FBS, при которой товары отправляются со склада продавца. Глава Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко пояснил, что сейчас практически все селлеры Wildberries работают по модели FBO (предполагает отгрузку товаров со складов платформы).

При этом оперативно перестроить продажи на FBS, по мнению участников отрасли, смогут лишь небольшие продавцы с ограниченным ассортиментом. Для более активных селлеров такой формат менее удобен: при росте числа заказов он хуже подходит для быстрой обработки и требует собственных складских мощностей.

Эксперты также отмечают, что возможный переход части продавцов на FBS может стать временной мерой для снижения нагрузки на логистику. Однако массового ухода селлеров от FBO на рынке не ожидают, поскольку для большинства из них эта схема остается более практичной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный взрыв».