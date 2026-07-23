Crocus Group хочет взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб. за «Крокус Сити Холл»

Crocus Group Араза Агаларова пытается через суд взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб., чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году концертный зал «Крокус Сити Холл». Заявленная сумма покрывает менее трети расходов, но и ее взыскать будет непросто — риск теракта, вероятно, не был включен в договор страхования. 10 июля иск приняли к производству, суть требований не указана. В третьих лицах дела фигурируют структура Crocus Group ООО «Крокус финанс», Газпромбанк и банк ПСБ. Стороны на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

В 2025 году сын Араза Агаларова Эмин оценивал ущерб компании от теракта в $150–200 млн (11,77–15,7 млрд руб.), из которых около $100 млн (7,85 млрд руб.) составляют потенциальные затраты на строительство аналогичного объекта. По оценке Генпрокуратуры, причиненный терактом ущерб в целом составил 5,7 млрд руб.

В «Ингосстрахе» после трагедии заявляли, что выполнят все обязательства в соответствии с договором. Одновременно в пресс-службе компании тогда сообщали «Ъ FM», что риск «теракт» не был включен клиентом в состав полиса. Представители потерпевших в 2024 году подавали иск к страховщику. Суд отклонил его, сославшись на то, что следствие по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, еще не завершено. В 2024 году Эмин Агаларов заявлял, что страховка покроет не более 1/40 ущерба от теракта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Риск предъявлен».