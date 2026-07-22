Wildberries лишилась 8% логистических мощностей из-за атак БПЛА

В июле 2026 года атакам БПЛА подверглись пять логистических объектов RWB (развивает маркетплейс Wildberries) общей площадью 802 тыс. кв. м, или 14,3% всей логистической инфраструктуры компании, подсчитал “Ъ” на основе открытых данных. Это комплексы в подмосковных Коледино и Электростали (по 250 тыс. кв. м), Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномысске Ставропольского края (94 тыс. кв. м).

Стоимость пострадавшей от пожаров недвижимости Wildberries директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров оценивает в 60 млрд руб.

Полное восстановление в итоге может понадобиться четырем объектам: комплекс в Коледино, по словам представителя RWB и опрошенных “Ъ” участников рынка электронной торговли, продолжает свою работу. Объект в Котовске планируется открыть в ближайшее время. Речь, таким образом, может идти о выбытии 444 тыс. кв. м, или 8% логистических площадей. Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости оценивает строительство того же объема складов без учета оборудования в 35,5 млрд руб.

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