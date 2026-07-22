Минобороны сообщило о поражении еще двух доставлявших грузы для ВСУ сухогрузов

ВС России поразили еще два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжаются. Атака была нанесена беспилотниками на переходе морем.

Ранее в Черноморске был уничтожен еще один сухогруз в момент разгрузки военных грузов. В Одессе также были поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения подобных поставок.

Армия России наносит удары по украинским портам с 11 июля. Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk сегодня объявила о приостановке рейсов в порт Черноморск.