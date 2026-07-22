Минобороны сообщило о поражении еще двух доставлявших грузы для ВСУ сухогрузов
ВС России поразили еще два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжаются. Атака была нанесена беспилотниками на переходе морем.
Ранее в Черноморске был уничтожен еще один сухогруз в момент разгрузки военных грузов. В Одессе также были поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения подобных поставок.
Армия России наносит удары по украинским портам с 11 июля. Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk сегодня объявила о приостановке рейсов в порт Черноморск.
Удары российских войск по портовой инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, происходят в контексте систематических атак, которые Вооруженные силы РФ наносят по различным объектам на территории Украины. Эти удары включают поражение предприятий военно-промышленного комплекса, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также мест хранения и сборки беспилотников и складов боеприпасов.
Подобные удары регулярно подтверждает Минобороны России, заявляя о поражении предприятий авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности, а также объектов ТЭК. Кроме того, атакуемым объектам относятся тяговые подстанции для железнодорожных перевозок ВСУ, используемые для транспортировки оружия и военной техники, и объекты спутниковой связи. При этом подчеркивается, что все назначенные цели поражаются с использованием высокоточного оружия большой дальности, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Важно отметить, что Российские вооруженные силы рассматривают эти атаки как ответ на удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в России. Цель этих действий — нарушить снабжение и оперативные возможности украинской армии, а также поразить ее военную и энергетическую инфраструктуру.