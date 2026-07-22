Датская Maersk приостановила перевозки через украинский порт Черноморск
Датская судоходная компания Maersk приостановила рейсы через порт Черноморск в Одесской области Украины до дальнейшего уведомления. Она объяснила решение «текущей ситуацией» в районе порта. На долю Maersk приходится около четверти общего рынка контейнерных перевозок Украины.
Maersk перенаправила судно Medkon Mira V.629S в город Констанца в Румынии, следует из пресс-релиза компании. Заказчики, которые оформили перевозки через порт Черноморск, могут бесплатно отменить бронирование.
Вооруженные силы России с 11 июля наносят удары по украинским портам, в том числе Черноморску. О последней атаке Минобороны РФ отчиталось 22 июля. Под удар попали объекты инфраструктуры в порту Одесса, а также идущие в порты Черноморск и Одесса два судна.
Maersk, являющаяся крупнейшим в мире контейнерным оператором, ранее приостанавливала деятельность в различных регионах из-за угроз безопасности и политической нестабильности. В декабре 2023 года компания приостановила рейсы через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на торговые суда, перенаправив маршруты в обход мыса Доброй Надежды. Позднее, в январе 2024 года, Maersk анонсировала возобновление транзита судов через Красное море, посчитав, что уровень безопасности в регионе повысился.
В марте 2022 года Maersk уже прекращала прием заказов на перевозку грузов с товарами первой необходимости из портов Новороссийска, Санкт-Петербурга и Калининграда из-за вооруженного конфликта на Украине и отказа европейских терминалов обрабатывать дополнительные грузы для России. Впоследствии, до конца 2022 года, компания закрыла свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а остальные офисы в России прекратили работу в течение 2023 года. Эти решения принимались на фоне международных санкций, связанных с проведением специальной военной операции на Украине.
Удары по портовой инфраструктуре в Одесской области, включая Черноморск, ранее неоднократно наносились российскими вооруженными силами. В частности, в июле 2026 года и сентябре 2023 года сообщалось о повреждении портовой и припортовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске в результате атак беспилотников и ракет, что приводило к разрушениям объектов и пожарам. Эти инциденты подчеркивают нестабильную обстановку в регионе, влияющую на движение судов и логистические операции.