Датская Maersk приостановила перевозки через украинский порт Черноморск

Датская судоходная компания Maersk приостановила рейсы через порт Черноморск в Одесской области Украины до дальнейшего уведомления. Она объяснила решение «текущей ситуацией» в районе порта. На долю Maersk приходится около четверти общего рынка контейнерных перевозок Украины.

Maersk перенаправила судно Medkon Mira V.629S в город Констанца в Румынии, следует из пресс-релиза компании. Заказчики, которые оформили перевозки через порт Черноморск, могут бесплатно отменить бронирование.

Вооруженные силы России с 11 июля наносят удары по украинским портам, в том числе Черноморску. О последней атаке Минобороны РФ отчиталось 22 июля. Под удар попали объекты инфраструктуры в порту Одесса, а также идущие в порты Черноморск и Одесса два судна.