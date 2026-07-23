Банки существенно нарастили выдачу комбинированной ипотеки

За последние несколько месяцев число кредитов, выданных по программам комбинированной ипотеки, в разы превысило показатели прошлого года, следует из экспресс-опроса “Ъ”. Спрос подогревают цены на недвижимость и снижающиеся ставки по рыночным программам. Так как в новых правилах выдачи «Семейной ипотеки» с 1 октября использование комбопродуктов может быть исключено, эксперты прогнозируют рост кредитов по комбопрограммам в третьем квартале на 20–30%.

За отчетный период в ВТБ число сделок по таким программам выросло в пять раз по сравнению с прошлогодним результатом и достигло 1,1 тыс. шт. (на сумму 11 млрд руб.). Причем доля комбоипотеки в объеме сделок по госпрограммам достигла 10%, тогда как годом ранее составляла 1%.

Банк «Уралсиб» нарастил объемы выдачи с 1,9 млрд до 5,7 млрд руб. Совкомбанк увеличил объемы выдачи по комбопрограммам в шесть раз, а их доля в льготных программах увеличилась в три раза. Альфа-банк зафиксировал рост доли комбоипотеки в семейной программе почти в полтора раза при сохранении объемов выдачи за первое полугодие 2026 года на уровне аналогичного периода 2025 года.

В Сбербанке по итогам пяти месяцев 2026 года доля таких сделок в общем количестве выданных по «Семейной ипотеке» кредитов составила 1,7%, по «ИТ-ипотеке» — 0,7%, в объеме — 2,5% и 1,2% соответственно. Комбинированную программу во втором полугодии 2026 года планирует запустить банк «Дом.РФ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Льготная комбинация».