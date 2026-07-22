Татьяна Ким назвала безопасность сотрудников приоритетом Wildberries
Wildberries делает все возможное для того, чтобы защитить своих сотрудников. Объекты маркетплейса оснащены теми же средствами противовоздушной обороны, что и другие предприятия в России, заявила основательница компании Татьяна Ким.
Госпожа Ким заверила, что компания регулярно проводила тренировочные учения для своих сотрудников. Кроме того, по ее словам, на объектах маркетплейса определены ответственные. «Сразу же после объявления ракетной опасности люди оперативно эвакуируются. Это позволило сохранить нам тысячи человеческих жизней»,— заявила Татьяна Ким.
18 июля ВСУ атаковали беспилотниками склады компании в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. Погибли восемь человек, свыше 50 — пострадали. Сегодня были атакованы предприятия в Краснодаре и Невинномысске, пострадали 16 человек. Татьяна Ким заявила, что компания выплатит по 2 млн руб. семьям погибших, по 1 млн руб. — родственникам пострадавших.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный взрыв».
В январе 2024 года на складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар площадью 70 тыс. кв. м, пострадали два человека. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Компания организовала посты пожарной безопасности из частных подразделений на каждом складе. В том же месяце Wildberries сообщила о планах построить новый склад на 154 тыс. кв. м в Ленинградской области взамен сгоревшего.
В сентябре 2024 года офис Wildberries в Москве подвергся нападению, в результате которого погибли два охранника и семь человек, включая двух сотрудников МВД, получили ранения. Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала это попыткой рейдерского захвата со стороны ее мужа Владислава Бакальчука, на тот момент находившейся с ним в процессе развода. Wildberries тогда также выплатила компенсации семьям погибших и пострадавших.