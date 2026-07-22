Татьяна Ким назвала безопасность сотрудников приоритетом Wildberries

Wildberries делает все возможное для того, чтобы защитить своих сотрудников. Объекты маркетплейса оснащены теми же средствами противовоздушной обороны, что и другие предприятия в России, заявила основательница компании Татьяна Ким.

Госпожа Ким заверила, что компания регулярно проводила тренировочные учения для своих сотрудников. Кроме того, по ее словам, на объектах маркетплейса определены ответственные. «Сразу же после объявления ракетной опасности люди оперативно эвакуируются. Это позволило сохранить нам тысячи человеческих жизней»,— заявила Татьяна Ким.

18 июля ВСУ атаковали беспилотниками склады компании в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. Погибли восемь человек, свыше 50 — пострадали. Сегодня были атакованы предприятия в Краснодаре и Невинномысске, пострадали 16 человек. Татьяна Ким заявила, что компания выплатит по 2 млн руб. семьям погибших, по 1 млн руб. — родственникам пострадавших.

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