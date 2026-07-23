Металлургический уголь подорожал в России в июле на 21–31%

Производители металлургического угля подняли цены на внутреннем рынке в июле на 21–31% месяц к месяцу, до 8,25–11,5 тыс. руб. за тонну в зависимости от марки, говорится в обзоре NEFT Research. Стоимость четырех марок угля (КС, ГЖ, ОС, Ж) превысила прошлогодние значения на примерно на 9–22%. Цены на премиальный уголь марки К остались ниже уровней июля 2025 года на 2,5%.

В ключевых регионах-потребителях (Алтайский край, Кемеровская, Челябинская и Липецкая области) котировки в июле выросли на 16–20% месяц к месяцу, до 11,8–14,4 тыс. руб. за тонну. В годовом сравнении цены на этих базисах остаются ниже примерно на 1–2,6%.

Как поясняется в обзоре NEFT Research, активизация спроса в металлургии в условиях дефицита свободных объемов на рынке, а также наличие выгодной экспортной альтернативы привели к подорожанию сырья. По данным аналитиков, цены на коксующийся уголь марки Ж в портах Дальнего Востока с начала года к 10 июля выросли на 17,3%, до $156 за тонну (FOB). Год к году котировки прибавили 57,6%. На базисе FOB Финский залив эта марка угля стоит $123 за тонну, что на 4,1% больше, чем в январе, и на 25,8%, чем годом ранее. Опрошенные “Ъ” угольные компании комментарии не предоставили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сталевары прогнули цены».