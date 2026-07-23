Сталевары прогнули цены

Активизация производства металла и привлекательная экспортная альтернатива позволили российским поставщикам коксующегося угля поднять внутренние цены на 21–31% в июле. По части марок котировки превысили прошлогодние значения на 9–22%. Но аналитики считают, что потенциал роста цен до конца года может быть исчерпан из-за все еще слабого спроса на сталь и снижающихся экспортных цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Производители металлургического угля подняли цены на внутреннем рынке в июле на 21–31% месяц к месяцу, до 8,25–11,5 тыс. руб. за тонну в зависимости от марки, говорится в обзоре NEFT Research. Стоимость четырех марок угля (КС, ГЖ, ОС, Ж) превысила прошлогодние значения на примерно на 9–22%. Цены на премиальный уголь марки К остались ниже уровней июля 2025 года на 2,5%.

В ключевых регионах-потребителях (Алтайский край, Кемеровская, Челябинская и Липецкая области) котировки в июле выросли на 16–20% месяц к месяцу, до 11,8–14,4 тыс. руб. за тонну. В годовом сравнении цены на этих базисах остаются ниже примерно на 1–2,6%.

Как поясняется в обзоре NEFT Research, активизация спроса в металлургии в условиях дефицита свободных объемов на рынке, а также наличие выгодной экспортной альтернативы привели к подорожанию сырья. По данным аналитиков, цены на коксующийся уголь марки Ж в портах Дальнего Востока с начала года к 10 июля выросли на 17,3%, до $156 за тонну (FOB). Год к году котировки прибавили 57,6%. На базисе FOB Финский залив эта марка угля стоит $123 за тонну, что на 4,1% больше, чем в январе, и на 25,8%, чем годом ранее. Опрошенные “Ъ” угольные компании комментарии не предоставили.

Дорожает и другое металлургическое сырье.

Средняя стоимость лома, который в основном используется для выплавки стали в электродуговых печах, с начала июля увеличилась на 14%, до 21,52 тыс. руб. за тонну, по данным индекса «Транслома». Год к году котировки выросли на 34%, достигнув максимума с начала 2025 года.

Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов, в начале года рост цен на сталь и сырье поддерживался ожиданиями восстановления спроса, а также погодными и логистическими сбоями в Австралии. Для коксующегося угля отдельным драйвером был также более сильный импортный спрос со стороны Индии и Китая в отдельные периоды, добавляет он.

Владелец холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко говорит, что выросли цены практически на все виды металлургического сырья — горячебрикетированное железо, металлолом, силикомарганец и цинк.

«Основным драйвером стало удорожание энергоресурсов: как на мировом рынке, так и в России их дефицит толкает котировки вверх»,— поясняет господин Демченко.

Но, несмотря на текущий тренд, в «Новосталь-М» ожидают скорого снижения цен на готовую продукцию из-за неизбежного ослабления спроса, говорит владелец холдинга. Другие опрошенные металлурги на вопросы не ответили.

Дальнейший рост цен на сталь и основные виды металлургического сырья вызывает вопросы, отмечает начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов, указывая на слабый спрос на металл на внутреннем рынке из-за высоких ставок. По данным «Северстали», спрос на сталь в России по итогам первой половины 2026 года сократился на 7,5% год к году, во втором квартале — на 3,5%. Темпы падения потребления несколько замедлились по сравнению с началом года за счет оживления в строительном секторе, инфраструктурных проектов и госпрограмм.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что в мире в последние недели котировки коксующегося угля слабеют. С учетом этого, ограниченных возможностей экспорта и затоваренности внутреннего рынка потенциал для дальнейшего роста цен до конца года может быть исчерпан, считает он. Тем более, продолжает господин Котов, что июльский прогноз по выплавке стали остается умеренно негативным. Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков поясняет, что в июле крупные комбинаты выводят часть мощностей и доменных печей в плановые краткосрочные ремонты перед осенью, что снижает среднемесячный объем выплавки относительно пиковых мая и июня. По его мнению, текущий рост внутренних котировок на коксующийся уголь, вероятнее всего, исчерпает себя в третьем квартале.

Полина Трифонова