Ким заявила об информационной войне после ударов по складам Wildberries
Атаки ВСУ на складские комплексы Wildberries спровоцировали «огромное количество дезинформации», нацеленной против продавцов и покупателей маркетплейса, заявила гендиректор компании Татьяна Ким.
«Многочисленные интернет-ресурсы, иноагенты, западные СМИ и фейковые аккаунты в социальных сетях разгоняют панику. Это инструмент врага. Я прошу всех сохранять навыки цифровой гигиены, не поддаваться паническим настроениям и следить за официальными сообщениями»,— сказала госпожа Ким в обращении.
ВСУ ударили по складам в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях 18 и 22 июля. Есть погибшие и пострадавшие. Склад в тамбовском Котовске возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах продолжают устранять последствия и оценивать ущерб.
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Wildberries — крупнейший универсальный маркетплейс в России, который активно строит логистические центры. Так, компания планирует или уже начала строительство в Кемеровской, Омской областях и ХМАО, а также рассматривает разные локации в Нижегородской области. При этом не все инициативы находят поддержку: в Нижнем Новгороде местные жители выступают против строительства склада, опасаясь роста трафика и отсутствия обещанной социальной инфраструктуры.
Wildberries также оказывалась в центре внимания в связи с другими инцидентами. В январе 2024 года на складе компании в Шушарах под Санкт-Петербургом произошел крупный пожар площадью 70 тыс. кв. м, ущерб от которого оценивался в 11 млрд рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Рассматривалась также версия поджога. Компания сталкивалась и с забастовками владельцев пунктов выдачи заказов, которые жаловались на систему штрафов, и с полицейскими проверками на складах в Подмосковье, связанными с нелегальной миграцией и призывными кампаниями.
В 2021 году Украина, в лице президента Владимира Зеленского, ввела санкции против Wildberries и ее соучредителей Татьяны и Владислава Бакальчуков из-за продажи формы армии РФ и антиукраинских книг. Несмотря на эти ограничения, компания продолжала работать на Украине. В целом, использование "информационной войны" как инструмента противостояния, о котором говорит гендиректор Wildberries, встречается в конфликтах, где распространение дезинформации и информационные атаки становятся частью борьбы.