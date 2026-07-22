Составлено ИИ-Ассистентъ

Wildberries — крупнейший универсальный маркетплейс в России, который активно строит логистические центры. Так, компания планирует или уже начала строительство в Кемеровской, Омской областях и ХМАО, а также рассматривает разные локации в Нижегородской области. При этом не все инициативы находят поддержку: в Нижнем Новгороде местные жители выступают против строительства склада, опасаясь роста трафика и отсутствия обещанной социальной инфраструктуры.

Wildberries также оказывалась в центре внимания в связи с другими инцидентами. В январе 2024 года на складе компании в Шушарах под Санкт-Петербургом произошел крупный пожар площадью 70 тыс. кв. м, ущерб от которого оценивался в 11 млрд рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Рассматривалась также версия поджога. Компания сталкивалась и с забастовками владельцев пунктов выдачи заказов, которые жаловались на систему штрафов, и с полицейскими проверками на складах в Подмосковье, связанными с нелегальной миграцией и призывными кампаниями.

В 2021 году Украина, в лице президента Владимира Зеленского, ввела санкции против Wildberries и ее соучредителей Татьяны и Владислава Бакальчуков из-за продажи формы армии РФ и антиукраинских книг. Несмотря на эти ограничения, компания продолжала работать на Украине. В целом, использование "информационной войны" как инструмента противостояния, о котором говорит гендиректор Wildberries, встречается в конфликтах, где распространение дезинформации и информационные атаки становятся частью борьбы.