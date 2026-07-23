Бывшая команда российского Conde Nast запускает новый глянцевый журнал
Бывшая команда российского филиала международного глянцевого издательского дома Conde Nast (Vogue, GQ, Tatler) совместно с бывшим главным редактором Peopletalk Мадонной Мур запускает полноценный глянцевый журнал Fashion Paper, рассказала “Ъ” Мадонна Мур. В прошлом году она запустила одноименную газету. Теперь последняя будет выходить исключительно в формате спецпроекта. Тираж первого номера глянцевого журнала составит 20 тыс. копий, поделилась она.
Совокупные инвестиции в первый номер журнала (уходит в печать в начале сентября) составят около 10 млн руб., оценивает Мадонна Мур. Команда издания фактически остается такой же, как и у газеты, но сменяется главный редактор: Александру Нечаеву, бывшего редактора «Vogue Россия», сменяет Антонина Голубева — бывший управляющий редактор российского Harper’s Bazaar.
Издание будет распространяться не только в Москве, но и в регионах — Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Краснодаре. Параллельно команда сейчас обсуждает расширение каналов дистрибуции за счет работы с супермаркетами. Целевой аудиторией издания остаются женщины от 25 до 55 лет.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мода на печать».
В 2022 году международный издательский дом Conde Nast, выпускавший такие журналы, как Vogue, GQ, Glamour и Tatler, прекратил издательскую деятельность в России. Это решение было связано с вооруженным конфликтом на Украине и принятием в России законов о «фейках», которые, по заявлению компании, делали невозможным продолжение работы. Российское подразделение не рассматривало возможность выпуска изданий под другими названиями, а апрельские номера журналов, готовые к печати, не были выпущены.
Уход Conde Nast вписывается в общую тенденцию сокращения рынка печатных изданий в России. В 2022 году общий годовой тираж газет сократился на 9%, а количество журнальных номеров — на 3,47%. Основными факторами падения тиражей стали уход крупных зарубежных издателей, отзыв иностранных лицензий на популярные журналы и сокращение рекламных бюджетов. При этом некоторые издания, которые остались на рынке, выросли, например, общественно-политические журналы. Часть ушедших иностранных брендов пытались заменить на новые, ребрендированные версии, как, например, Esquire, ставший «Правилами жизни», или Cosmopolitan, превратившийся в The Voice.