Мода на печать

Бывший главный редактор Peopletalk Мадонна Мур совместно с командой ушедшего из России в 2022 году издательского дома Conde Nast запускает глянцевый журнал Fashion Paper. Одноименная газета, запущенная в прошлом году, будет выходить только в рамках спецпроектов. Выпуск первого номера журнала тиражом 20 тыс. запланирован на начало сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мадонна Мур

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Мадонна Мур

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая команда российского филиала международного глянцевого издательского дома Conde Nast (Vogue, GQ, Tatler) совместно с бывшим главным редактором Peopletalk Мадонной Мур запускает полноценный глянцевый журнал Fashion Paper, рассказала “Ъ” Мадонна Мур. В прошлом году она запустила одноименную газету. Теперь последняя будет выходить исключительно в формате спецпроекта. Тираж первого номера глянцевого журнала составит 20 тыс. копий, поделилась она.

Совокупные инвестиции в первый номер журнала (уходит в печать в начале сентября) составят около 10 млн руб., оценивает Мадонна Мур: «Это мои собственные средства из проектов, куда входят Telegram-канал MUR, YouTube-канал «Светские крошки» и т. д. Перед коммерческим отделом стоит главная задача — в первый год выйти на 70-процентную самоокупаемость».

Команда издания фактически остается такой же, как и у газеты, но сменяется главный редактор: Александру Нечаеву, бывшего редактора «Vogue Россия», сменяет Антонина Голубева — бывший управляющий редактор российского Harper’s Bazaar.

«В Fashion Paper мы переосмысливаем классический глянец — его эстетику, внимание к деталям — и соединяем с важным сегодня: искренностью, юмором, открытостью новому и смелостью быть собой. Мы верим в глянец, который говорит с читателем без назидания и заискивания и помогает видеть красоту в повседневности»,— рассказала Антонина Голубева. Команда планирует отказаться от нарисованных обложек (были в газете) и концепции индустриального издания, став «традиционным глянцем» для широкого круга потребителей.

Дарья Решке, издатель журнала «Москвичка», на конференции «Медиабизнес» в 2025 году: Сегодня любое медиа, которое хочет выжить, должно находить инструменты win-win с абсолютно разными сегментами.

Среди основных потенциальных рекламодателей Мадонна Мур называет лайфстайл-сегмент. По ее словам, сейчас рекламный инвентарь первого номера заполнен на 60%. Кроме того, издание будет распространяться не только в Москве, но и в регионах — Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Краснодаре. Параллельно команда сейчас обсуждает расширение каналов дистрибуции за счет работы с супермаркетами. Целевой аудиторией издания остаются женщины от 25 до 55 лет.

По данным Российской государственной библиотеки, в прошлом году общий тираж журналов составил 53 млн экземпляров против 58,6 млн годом ранее. Число изданий изменилось незначительно, увеличившись всего на 0,3%, почти до 6 тыс. Рекордный тираж РГБ отмечала в 2011 году — 193 млн экземпляров. В целом продажи газет и журналов в 2024 году сократились на 9%, сообщал РБК в феврале прошлого года, но на фоне снижения продаж вырос сегмент подписок на онлайн-издания — на 23% год к году.

Сам рынок глянца в России адаптировался к новым условиям, считает главред журнала «Мнение редакции может не совпадать» Алеко Надирян: «Теперь бумажная версия журнала уже не может развиваться обособленно, как отдельный полноценный продукт. Издание может жить только в симбиозе с другими витринами дистрибуции контента. Нужна экосистема». Это также связано с тем, что почти все рекламодатели хотят размещения в формате «360», уточнил он. Самым эффективным способом дистрибуции господин Надирян называет многоканальное взаимодействие с аудиторией. «Необходимо грамотно сочетать классические каналы распространения — супермаркеты, книжные магазины, газетные киоски, а также маркетплейсы и выход к аудитории в рамках специальных событий (фестивалей, концертов, кинопремьер и т. д.)»,— объясняет он.

Юлия Юрасова